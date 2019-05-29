Из «Правграда» в «Эдем»

В начале недели к нам в редакцию обратились представители УК «Правград» с просьбой разместить объявление. В тексте говорилось о том, что руководство компании снимает с должности генерального директора Власкина А. В., который до сих пор не передал печать, поэтому с момента его увольнения необходимо считать все документы, подписанные данным лицом, недействительными. Ситуация показалась нестандартной, поэтому мы решили узнать все подробности из первых уст и обратились за разъяснениями к Елене Макаровой – учредителю УК «Правград». И вот что она рассказала:

- В 2018 году у нас ушел предыдущий директор. С ним мы расстались по-хорошему. Он даже сам рекомендовал кандидата на образовавшееся место – Власкина. Однако вскоре обнаружилось, что он занимает аналогичный пост в ещё одной компании – ООО УК «Эдем», учредителем которой является Севидов – наш предыдущий директор. Компания эта существует чисто номинально, кроме директора там нет никаких сотрудников, домов в управлении тоже нет. Конечно, нам такая ситуация не понравилась, тут налицо конфликт интересов. Он утверждал, что в УК «Эдем» его попросили устроиться чисто формально, чтобы получить лицензию. Власкин заверил нас, что подал заявление и скоро оттуда уволится, мы ему поверили и на какое-то время успокоились.

Какое-то время все шло неплохо, нареканий не было. До того момента, когда в апреле наш директор получил задание составить план текущего ремонта к 1 мая. Когда подошёл срок, ничего сделано не было, ещё через две недели ситуация опять не изменилась. Тогда вопрос был поставлен ребром: план должен быть на столе через неделю, он согласился.

Примерно в это время мне начали поступать звонки от жильцов, которые интересовались, почему мы собираемся продавать компанию или правда ли, что наша УК скоро станет банкротом? Такие слухи стали для меня полной неожиданностью, причем, как выяснилось позже, они достигли даже начальства городского управления ЖКХ.

При этом директор уверял, что это все происки конкурентов. До какого-то момента ему верили, но потом мы увидели решения собственников, которые голосовали за расторжение договора с «Правградом» и переходе домов под управление компанией «Эдем». Этот бланк я отправила директору и задала соответствующие вопросы. Он утверждал, что у старшей по дому никаких бланков нет.

Однако вскоре к нам пришли старшие из других домов и передали эти же бумаги. Когда мы поинтересовались, кто же им вручил эти бланки, они напрямую указали на директора. Больше сомнений не оставалось. После этого в офисе Власкин не появлялся. Он письменно заявил об уходе в отпуск, при этом не вернув нам печать. Более того, он, будучи директором «Правграда», написал письмо собственникам, у которых мы арендуем помещение, о расторжении договора.

Когда мы разговаривали с жильцами, которые ставили подписи за переход под управление к «Эдему», выяснилось, что никаких нареканий к нашей работе у них нет, а голосовали за переход они на основании ложной информации о продаже «Правграда» новым владельцам. Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за сложившуюся ситуацию и за то, что мы слишком сильно доверяли этому человеку.

Однако, УК «Правград» находится в стабильном финансовом положении и продавать компанию или менять название никто не намерен. Более того, уже назначен новый генеральный директор, поэтому наша компания гарантирует своевременное и качественное исполнение своих обязанностей по содержанию и текущему ремонту домов.

PS

Ситуация, действительно, странная. Со слов Макаровой складывается впечатление, что речь идет о хорошо спланированной акции против «Правграда». Срыв работ по текущему ремонту, не вызванный какими-либо объективными обстоятельствами, возникновение негативных слухов о компании и оперативно организованное голосование о переводе домов под управление компанией «Эдем», где Власкин «по совместительству» так же директор и, в конце концов, исчезновение самого Власкина вместе с печатью. Как-то слишком много совпадений. Мы будем следить за развитием этой истории.