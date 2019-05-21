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Газ отключат в Калуге 23 мая

21.05.2019 14:34 0 1002 Дмитрий Ивьев
Газ отключат в Калуге 23 мая

В четверг, 23 мая, в Калуге пройдут ремонтные работы на газопроводе. Из-за этого на нескольких улицах не будет газа, сообщает городская управа.

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • ул. Веры Андриановой, д. 5 а (котельная);
  • ул. Веры Андриановой, д. 64 а (котельная);
  • ул. Маяковского, д. 35 (котельная);
  • ул. Маяковского (ГРПШ 1-01-52Г);
  • ул. Маяковского, жилые дома 64, 66, 68.
  • ул. Карла Либкнехта, д. 25 (ГРП 1-01-11);
  • ул. Карла Либкнехта, д. 40 (ШРП ЧП, ОАО «Думиничский молзавод»);
  • Грабцевское шоссе, д. 4 Б (АПК-Сервис);
  • Грабцевское шоссе, д. 20 (Автоколонна №1152);
  • ул. Калужская, д. 34 (ШРП 1-01-60Ш);
  • пер. Заводской, Дом инвалидов (ШРП 1-01-20Ш);
  • ул. Моторная (ГРП 1-01-7Г);
  • Территория псих. больницы, жилые дома № 2, 3, 4;
  • ул. Аллейная (ГПРШ 1-01-217Ш, ГРПШ 1-01-172Ш);
  • ул. Аллейная, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 10 а, 19.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
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