Когда отключат отопление

Отключение центрального отопления в Калуге запланировано на 25 апреля. В понедельник на планёрке в городской управе рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Виктор УСТИНОВ.
- Среднесуточная температура не должна быть менее +8 градусов 5 дней подряд, - пояснил он. - Поэтому отключение отопления запланировано на 25 апреля. Проект постановления находится на согласовании.
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