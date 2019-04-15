В Калуге ликвидируют МУП «Полигон ТКО»

Муниципальное предприятие «Полигон ТКО» будет ликвидировано в Калуге. Такое решение в понедельник, 15 апреля, одобрили в гордуме.

В настоящее время предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в связи с закрытием самого полигона. Убытки МУПа за 2018 год составили 23,3 миллиона рублей.

Земельный участок будет передан МКУ «Управление капитального строительства» для дальнейшей рекультивации полигона.

Ежемесячные расходы на содержание «тела» полигона составят 787 тысяч рублей, ликвидация предприятия займет не менее шести месяцев, общие расходы на ликвидацию МУП «Полигон ТКО» составят 7,2 миллиона рублей.