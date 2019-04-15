В Калуге ликвидируют МУП «Полигон ТКО»

Муниципальное предприятие «Полигон ТКО» будет ликвидировано в Калуге. Такое решение в понедельник, 15 апреля, одобрили в гордуме.
В настоящее время предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в связи с закрытием самого полигона. Убытки МУПа за 2018 год составили 23,3 миллиона рублей.
Земельный участок будет передан МКУ «Управление капитального строительства» для дальнейшей рекультивации полигона.
Ежемесячные расходы на содержание «тела» полигона составят 787 тысяч рублей, ликвидация предприятия займет не менее шести месяцев, общие расходы на ликвидацию МУП «Полигон ТКО» составят 7,2 миллиона рублей.
|
Лифт раздора: за удобство одних платят все 10.04.2019 21:30
Чиновники объяснили, почему газовщики не успевают проверять квартиры 08.04.2019 11:56
Палаты Макарова собираются расселить 08.04.2019 10:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Знакомимся с системой бесконтактных платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: