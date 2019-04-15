Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Понедельник, 15 апреля
$ 64.52 0.12
72.84 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ликвидируют МУП «Полигон ТКО»

15.04.2019 16:27 3 643 Дмитрий Ивьев
В Калуге ликвидируют МУП «Полигон ТКО»

Муниципальное предприятие «Полигон ТКО» будет ликвидировано в Калуге. Такое решение в понедельник, 15 апреля, одобрили в гордуме.

В настоящее время предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в связи с закрытием самого полигона. Убытки МУПа за 2018 год составили 23,3 миллиона рублей.

Земельный участок будет передан МКУ «Управление капитального строительства» для дальнейшей рекультивации полигона.

Ежемесячные расходы на содержание «тела» полигона составят 787 тысяч рублей, ликвидация предприятия займет не менее шести месяцев, общие расходы на ликвидацию МУП «Полигон ТКО» составят 7,2 миллиона рублей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Без окон, без дверей и без стены: многодетной маме продали жильё за маткапитал в полуразвалившемся доме 11.04.2019 21:30

Лифт раздора: за удобство одних платят все 10.04.2019 21:30

Чиновники объяснили, почему газовщики не успевают проверять квартиры 08.04.2019 11:56

Палаты Макарова собираются расселить 08.04.2019 10:20

Адское пекло: война разгорается между управляющей компанией и пенсионеркой 05.04.2019 15:04

Народные новости
1073 14
Lsqz
1299 0
Танюлька
1260 9
Yuris

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга
сб 20 апреля, 16:00
Библионочь «Театр и книга»
Библиотека им. В.Г. Белинского

Для детей

вт 16 апреля, 12:30
Спектакль «Подарок фей»
Орион, КЗТА
ср 17 апреля, 12:30
Спектакль "Красная шапочка, тамагочи и волк"
Орион, КЗТА
чт 18 апреля, 12:30
Спектакль «Гуси-лебеди»
Орион, КЗТА
вт 16 апреля, 18:00
Фестиваль детских хореографических коллективов "Веснушки" 
Малинники, ДК

Концерты

пн 15 апреля, 19:00
«Cherchez la femme. Ищите женщину»
Филармония
сб 20 апреля, 19:00
Рок-группа "Моральный кодекс"
Филармония
сб 20 апреля, 17:00
Музыкально-поэтический вечер, посвященный Булату Окуджаве.
Калужский музей изобразительных искусств
сб 20 апреля, 21:00
ИГРАем в КИНО
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Таких событий пока нет
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Знакомимся с системой бесконтактных платежей

Сегодня 10:28
Новости компаний

Финал «Игры престолов» в твоем смартфоне на «МегаФон ТВ»

Калужане доверили свою безопасность «Ростелекому»

«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019

Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Ничего не поменялось
 258
Стало хуже
 225
Стало лучше
 19
Не знаю, не обращал внимания
 38
Всего проголосовало: 540
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.