Раздельный сбор мусора внедрят не раньше, чем через год

Для внедрения в Калуге системы раздельного сбора мусора потребуется не меньше года. Об этом 2 апреля на встрече с главой местного самоуправления рассказал исполняющий обязанности директора «Калужского регионального экологического оператора» Сергей ЗАВЬЯЛОВ.

Для этого потребуется размещение на площадках отдельных контейнеров для вторсырья, увеличение количества мусоровозов и введение дифференцированного тарифа для поощрения раздельного сбора.

- К переходу на раздельный сбор мусора готовы такие микрорайоны города, как Правобережье, Тайфун, Турынино и Кубяка, – сообщает городская дума. – В центре города ситуация намного более сложная, там значительно выше плотность застройки и расположено множество коммерческих организаций.

Уважаемые читатели, а вы готовы сортировать дома мусор? Или предпочтете платить больше, но ничего не менять? Пишите в комментариях!