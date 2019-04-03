Раздельный сбор мусора внедрят не раньше, чем через год

Для внедрения в Калуге системы раздельного сбора мусора потребуется не меньше года. Об этом 2 апреля на встрече с главой местного самоуправления рассказал исполняющий обязанности директора «Калужского регионального экологического оператора» Сергей ЗАВЬЯЛОВ.
Для этого потребуется размещение на площадках отдельных контейнеров для вторсырья, увеличение количества мусоровозов и введение дифференцированного тарифа для поощрения раздельного сбора.
- К переходу на раздельный сбор мусора готовы такие микрорайоны города, как Правобережье, Тайфун, Турынино и Кубяка, – сообщает городская дума. – В центре города ситуация намного более сложная, там значительно выше плотность застройки и расположено множество коммерческих организаций.
Уважаемые читатели, а вы готовы сортировать дома мусор? Или предпочтете платить больше, но ничего не менять? Пишите в комментариях!
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