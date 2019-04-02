ЧП на Малинниках: в 11 домах прорвало батареи

Утром во вторник, 2 апреля, в Калуге нештатная ситуация произошла в котельной на улице Ольговской, 19а.

- Из-за ошибки в работе автоматики произошла перегрузка системы, - рассказал нам директор «Калугатеплосети» Александр АНТОНОВ. - Давление в сети повысилось, и произошли порывы на отопительных приборах.

Батареи прорвало в 11 домах.

По словам Александра Антонова, на 15:00 в четыре дома уже вернули отопление, в четырёх домах работы ещё ведутся, тремя домами займутся сегодня до конца дня.

Котельная при этом не останавливалась. От сети временно были отключены только пострадавшие дома.

Если кто-то ещё столкнулся с подобной проблемой, сообщить об этом можно в свою управляющую компанию.