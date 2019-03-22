Женщину выселили из квартиры за долги и мусор

На днях в Калуге на улице Степана Разина женщину принудительно выселили из двухкомнатной муниципальной квартиры. Теперь она по решению суда будет жить в одной из комнат коммунальной квартиры, сообщили в пятницу, 22 марта, в пресс-службе управления ФССП по Калужской области.
Калужанка годами не оплачивала услуги ЖКХ.
- Помимо этого на женщину поступали неоднократные жалобы соседей на антисанитарию и характерный запах, - подчёркивают приставы. - В жилом помещении годами не производилась даже элементарная уборка, в квартире нельзя было долго находиться без медицинской маски - везде валялся различный мусор, на полу и на стенах комки пыли и грязи, из санузла исходил резкий и неприятный запах, в холодильнике, который не работал, обосновалась целая колония тараканов.
Отметим, что, по неофициальным данным, коммуналку должница не оплачивала около 20 лет.
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