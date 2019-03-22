Вписать невписуемое: чиновники не знают, как спрятать «небоскрёб» на Воронина

Как мы рассказывали, на улице Воронина построили «свечку». Это будущая частная поликлиника. Дом-башня на малоэтажной улочке возмутил калужан. На градостроительном совете собственнику рекомендовали поработать над фасадом так, чтобы здание не бросалось в глаза своей несуразностью. Во вторник, 19 марта, чиновникам и архитекторам были представлены новые варианты внешнего облика здания.
- Нам посоветовали после градсовета сделать здание в однотонном варианте, применить больше остекления, - в своём выступлении отметила представитель архитектурной компании.
Она пояснила, что здание уже максимально остеклено, сделать его верх полностью стеклянным технически невозможно.
- На мой взгляд, из всех вариантов, что вы показали, я вообще разницы не вижу. Мы теперь думаем, что же с этим делать, - посмотрев проект, сказал городской голова. – Здание уже появилось.
Градоначальник напомнил, что на прошлом градсовете было предложено сделать верх зеркальным.
- Мы не прорабатывали этот вариант, - призналась архитектор. - Этот объём будет на себя много брать. Он нелепый, честно говоря. Узкий и вытянутый. Будет просто узкое и вытянутое зеркальное здание.
- Да, оно нелепо, нужно сделать его ещё более нелепым, - парировали краеведы.
- Может, японский вариант применить. Они просто обвешивают такие здания электронными видеопанелями и всё. Там будет что угодно. Будет не видно, что оно существует вообще, - комментировал изображения поликлиники архитектор Николай СВИРИДЕНКО.
- Историческую ценность эта застройка уже потеряла? – поинтересовался начальник областного управления архитектуры и градостроительства Олег СТРЕКОЗИН. - Будет она существовать в таком виде или она постепенно будет замещаться современной застройкой?
- Там находится часть выявленных объектов, статус которых ещё не определён, часть объектов – объекты культурного наследия, - ответил генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. – Останутся исторические здания. И, конечно, данное здание при любом окрасе будет диссонировать.
- Как бы мы не подали дизайн этого здания, оно будет выбиваться из общего контекста, - согласился Стрекозин.
- Вот это здание, на мой взгляд, является классическим примером как нельзя строить. Его можно покрасить в сплошной чёрный цвет и приводить экскурсии, показывая, как нельзя проектировать и как нельзя строить. Может быть, его сделать достопримечательностью с отрицательным фактором, - предложил один из депутатов.
- Вариант, который бы всех устроил, - снести несколько этажей и заниматься архитектурой, - неожиданно предложил Стрекозин. - Сейчас бессмысленно об этом говорить, потому что архитектуры как таковой нет.
- Может быть, пойти по тому пути, что делал Голышев на Гагарина, - взял слово архитектор Александр Фокин. – Стилизовать цокольный этаж под два этажа. Под пвсевдоархитектуру рядом стоящую, а верхний должен пропасть. Он будет светлый, чтобы сделать нависающую кровлю под стилизацию старинного здания.
Напомним, что Голышев на улице Гагарина новодел, сделанный под старинное здание, «встроил» в отель.
- Это небоскрёб на маленьком городском участке, - сокрушался Стрекозин.
Но затем архитекторов увлекло предложение Фокина. Они стали говорить о том, что на первых двух-трёх этажах надо сделать наличники, карнизы, тогда, по их мнению, верхние этажи затеряются.
После этого архитекторы обратились к начальнику Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлии Ковтун. Они попросили, чтобы больше разрешений на строительство такой нелепицы в городе не выдавалось.
Ковтун напомнила, что дом построен по закону.
- Я это слышу, слушаю и буду слушать. И буду, естественно, выполнять, - ответила Ковтун. - И городская, и областная прокуратура все документы проверили.
- Я таких объектов в городе видеть не хотел бы, - подвел итог разговору градоначальник. - Если у вас всё нормально с документами, выдал вам их кто-то, поработайте с экспертами. Сделайте что-то уникальное для города. Вы же останетесь в памяти. Это будет поколениями. Кто архитектор, кто строитель. Будут называть ваши фамилии. А я даже сделаю табличку: «Память о том, как нельзя строить и нельзя проектировать».
В итоге конкретного решения на заседании принято не было. Внешний облик здания только в очередной раз предложили доработать.
Уважаемые читатели! А что бы вы сделали с этим зданием? Пишите в комментариях!
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