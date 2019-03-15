День ЖКХ: не мусором единым

15.03.2019 14:23 472

В ближайшее воскресенье, 17 марта, работники жилищно-коммунального хозяйства будут отмечать профессиональный праздник.

Хотя праздник этот, скорее, наш, общий: и сотрудников ЖКХ, и тех, кто пользуется их услугами. А без них жизнь в XXI веке представить себе очень трудно.

Жилищно-коммунальное хозяйство Калужской области включает более 500 предприятий и организаций всех форм собственности, в коллективах которых трудятся почти 12 тысяч человек.

Мы, потребители, активно обсуждаем мусорную реформу, мелкий шрифт в платежках, ищем изъяны в работе коммунальщиков.

А между тем основной принцип их работы: «Внимательно относиться к людям, к их проблемам, среди которых нет мелких и неважных».

Работники ЖКХ расселяют нас из ветхих домов, до 2025 года предстоит расселить 4570 человек из 2160 домов. Они проверяют наше газовое оборудование, скалывают сосульки с наших крыш.

Сегодня в регионе активно реализуется долгосрочная целевая программа «Чистая вода в Калужской области». Она подразумевает проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, закупку специализированной техники, разработку программ развития, субсидирование муниципалитетов и организаций сферы ВКХ.

Спасибо им за чистоту в наших подъездах и на улицах, за работающие лифты, за краны, которые больше не текут, и теплые батареи. За терпение и разумные тарифы. Крепкого здоровья и удачи в их нелегком деле.

Справка «КП»

День работников жилищно-коммунального хозяйства появился в СССР еще в 1966 году. Тогда его отмечали в 4-е воскресенье июля. В 1988 году указом правительства праздник было решено перенести на 3-е воскресенье марта. Однако коммунальщики не отказались от привычной даты и стали отмечать оба праздника. После распада Советского Союза День ЖКХ сохранился не только в России, но и в некоторых странах СНГ.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Мы все бесконечно благодарны вам за ответственный и самоотверженный труд, за готовность в любую минуту прийти на помощь! Вы ежедневно поддерживаете работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения. Ваша работа необходима всем без исключения жителям области, от нее зачастую зависит настроение наших граждан. Пусть ваш тяжелый труд будет компенсирован благодарностями людей, чей комфорт и уют находятся в ваших руках. Желаю вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов, личного счастья! С уважением, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Е.О. Вирков

ГП «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»: ИТОГИ-2018

Накануне профессионального праздника корреспонденты «Комсомольской правды» узнали у руководства и специалистов предприятия о том, как те повышали качество жизни калужан в минувшем году.



Ремонтировали и строили

В 2018 году ГП «Калугаоблводоканал» работало над реализацией более 30 социально значимых проектов в сфере водоснабжения и водоотведения, внесенных в региональную программу «Чистая вода». Это и строительство 7 станций водоочистки, и строительство объектов водоотведения, и капитальный ремонт водопроводных сетей и новых скважин в Перемышльском, Бабынинском, Дзержинском, Сухиничском, Козельском и других районах области. За год предприятие переложило около 50 км сетей.

Кстати, ремонтно-строительные работы в рамках программы «Чистая вода» активно продолжились в наступившем 2019-м.

Укрепляли материальную базу

Благодаря активной поддержке Губернатора Калужской области Анатолия Артамонова предприятие закупило новую спецтехнику и оборудование для бестраншейной прокладки сетей. Трубный разрушитель – это первая отечественная разработка, которая предназначена для прокладки трубопроводов без вскрытия дорожного полотна. А автопарк предприятия уже насчитывает 373 единицы спецтранспорта.

Стали образцовым предприятием

За выдающиеся успехи в управлении, модернизации и строительстве объектов коммунальной инфраструктуры коллективу был вручен знак отличия «Знак качества ЖКХ» и памятная табличка «Образцовое предприятие ЖКХ». Водоканал стал 4-м предприятием в России, которое удостоено такой высокой награды.

Улучшали качество воды

Сотрудники Калужского облводоканала начали активно использовать технологию очистки трубопроводов гидропневматическим методом.

Очистка коммуникаций от отложений с помощью своеобразной водовоздушной смеси происходит благодаря импульсам, которые подает компрессор. А они, в свою очередь, создают в воде небольшие пузырьки, которые активно борются с отложениями на стенках труб, постепенно удаляя их.

Осваивали новые технологии

Водоканал обучал инженерно-технических работников и операторов бестраншейному строительству подземных коммуникаций. Технология горизонтально направленного бурения (ГНБ) положительно зарекомендовала себя в России, в том числе и при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения.

При строительстве трубопроводов не приходится вскрывать дорожное покрытие, разрывать траншеи, создавать помехи для движения транспорта и пешеходов. Кроме того, этот метод экономичен. Сокращается время строительства и затраты на восстановление асфальта, тротуарных дорожек и прочих покрытий.

Делали открытия

В рамках проекта «Умный город» на предприятии начала работу обновленная Центрально-диспетчерская служба. Теперь сюда в круглосуточном режиме стекается подробная информация о работе всех сетей и объектов ГП «Калугаоблводоканал».

Диспетчеризация позволила обеспечить технологическую безопасность объектов, снижение расходов на их эксплуатацию, оперативность работы производственных служб, сведение в единую базу водного баланса, а также снижение уровня утечек и незаконных присоединений к системам водоснабжения и водоотведения. Кроме того, это гарантия круглосуточной безаварийной работы объектов предприятия без присутствия оперативного персонала.

Обеспечивали нашу безопасность

Вблизи социально значимых объектов сотрудники ГП «Калугаоблводоканал» установили новые пожарные гидранты. Основное преимущество принципиально иной конструкции новых устройств в том, что они более надежны и долговечны, к ним можно подключиться значительно быстрее, чем к старым моделям, что в кратчайшие сроки позволит пожарным приступить к ликвидации возгорания.

Озеленяли родную Калугу

Сотрудники Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» приняли участие в акции по озеленению областного центра.

Более 1000 лип, кленов и других лиственных деревьев теперь украшают улицы 65 лет Победы, Генерала Попова, Серафима Туликова, Комфортную и Сиреневый бульвар.

Восстанавливали дороги и тротуары

Ежедневно сотрудники ремонтно-строительного цеха ГП «Калугаоблводоканал» выезжали на несколько объектов в нашем городе – для восстановления участков дорог и тротуаров после проведения аварийно-восстановительных работ и для асфальтирования участков, прилегающих к водопроводным и канализационным колодцам. За год восстановлено около 4000 квадратных метров асфальтного покрытия, использовано почти 400 тонн горячего асфальта.

Превращались в Дедов Морозов и дарили подарки

У детей одного из корпусов Азаровского детского дома была простая, но уже давняя мечта – чтобы сантехника работала исправно. Исполнить желание оказалось под силу Дедам Морозам из ГП «Калугаоблводоканал». Такой подарок воспитанникам детдома сотрудники предприятия сделали в рамках чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России». В третьем заочном этапе организаторы конкурса выдали участникам новую сантехнику, дав задание – установить ее в социальных учреждениях.

В Азаровском детском доме волшебники поменяли смесители, запорную арматуру. Новые краны уже не подтекают, полотенцесушители в ванной стали лучше греть. А воспитанники детского дома поверили в то, что в жизни всегда есть место чуду.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА НАШ КОМФОРТ

Депутат городской Думы г. Калуги Светлана Павловна МАРТЫНОВА:

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения! Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный и такой необходимый обществу труд, а также поздравления с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства!

Сегодня ни один человек нашей страны не может обойтись без воды и тепла, света и газа, парикмахерских и ателье, общественного транспорта и гостиниц, услуг бань или почтовых услуг. Все эти услуги населению предоставляют предприятия отраслей жилищного-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, которые объединяет важное предназначение – помогать людям в решении бытовых проблем. И от того, насколько эффективно и качественно работники ЖКХ и предприятий сервиса будут это делать, насколько внимательно и предупредительно относиться к своим клиентам, зависят эмоциональный настрой людей, их работоспособность и благополучие.

Основная часть населения нашей страны проживает в многоквартирных домах. Мы привыкли ко всему, что делает нашу жизнь удобной и комфортной. И, если в доме все в порядке, нам кажется, что этот порядок существует сам по себе. Есть свет, газ, тепло, горячая вода из крана, и мусор во дворе сам по себе куда-то исчезает. Мы задаем вопрос: «А что делается по «содержанию» дома?» И многим невдомек, что все это результат ежечасной, ежеминутной работы огромного числа людей. И наше спокойствие – это и есть результат «содержания» дома. И если вдруг что-то происходит, то только тогда мы ощущаем эффективность работы коммунальщиков. Когда ночью приезжает аварийная служба, когда есть множество телефонов, куда можно позвонить и обратиться за помощью.

К сожалению, отношение к людям, которые трудятся для нашего блага, в последнее время часто негативное. На это, конечно, есть причины. Как и в любой сфере, появляются нечистоплотные элементы, но 90% трудяг работают честно и добросовестно.

И именно они ощущают на себе несправедливость общественного мнения. Именно им – тем, кто дежурит по ночам, кто ежедневно встает в 6 утра, чтобы навести порядок во дворе, кто сидит по ночам за компьютером, планируя работу на наших домах, делая ее эффективной и максимально экономной, кто много лет отдал работе на благо жителей, – более всего обидно из-за несправедливости!

Жилищно-коммунальная сфера занимает 70% нашей жизни. Где бы мы ни жили, чем бы ни занимались, мы ежеминутно пользуемся тем комфортом, который нам предоставляют службы ЖКХ.

Мне хочется отметить личные качества тех, кто работает для нашего блага. Это люди, для которых их работа и их ответственность стали уже образом жизни.

Ко мне на прием как-то пришел пожилой мужчина, он из Донецка. Его слова поразили меня: «Только оказавшись по-настоящему в беде, наш народ осознал ценность людей, работающих в коммунальных службах. Именно они первыми выходили под пули и устраняли разрушения войны, именно они старались наладить все функции жизнеобеспечения, именно их стараниями мы выживали».

Комфортное проживание граждан, создание максимальных удобств для населения – вот конечная цель повседневной работы специалистов-коммунальщиков и тружеников сферы быта. Людей, работающих в системе жилищно-коммунального комплекса и сфере бытового обслуживания, во все времена отличали колоссальная ответственность, преданность делу, высокий профессионализм, стремление повышать культуру обслуживания. Без этих качеств нельзя развиваться, двигаться вперед, совершенствоваться, соответствовать современным требованиям и запросам потребителей. Люди, предоставляющие населению различные услуги, хорошо это понимают и не могут позволить себе расслабиться и отдохнуть не только в будни, но и в праздники.

Желаю всем работникам этой отрасли дальнейших успехов в работе, новых достижений и идей, которые позволят день ото дня улучшать условия жизни калужан.

«Работаем не благодаря, а вопреки»

Накануне Дня ЖКХ мы встретились с заместителем директора расчетного центра «ЕИРЦ №1» Еленой Макаровой.

- Елена Евгеньевна, в этом году у вашего предприятия юбилей - 10 лет со дня основания. Как все начиналось?

- День рождения нашего расчетного центра - 5 августа 2009 года. Но наша история началась гораздо раньше. Все наши сотрудники - это бывшие сотрудники МУП «ЕРКЦ», которое было создано в 2004 году. Основным принципом предприятия было расщепление жилищно-коммунальных платежей. Сейчас это называют прямыми платежами: за коммунальные услуги – непосредственно предприятиям поставщикам РСО, за жилищные – управляющим компаниям. И когда новые расчетные центры говорят о принципе расщепления жилищно-коммунальных платежей и прозрачности, это не ново, это все уже давно в Калуге было.

За время нашей работы в МУП «ЕРКЦ», предприятие признавалось лучшим из муниципальных, что подтверждалось проверками контрольно-счетной палаты. А то, что хорошо работает, является лакомым кусочком. Поэтому в 2007 году на наше предприятие поступил звонок одного из руководителей города. Он нас предупредили о приезде неких товарищей из Подмосковья. Они, действительно приехали, оказывается для того, чтобы за один день перевести все на рельсы частного предприятия, со всеми нашими оборотами, техникой… Суть их предложения сводилась к смене названия предприятия, и переводу в частную собственность.

Думаю, что люди просто хотели сесть на денежные потоки. В то время МУП «ЕРКЦ» был единственным расчетным центром в городе Калуга, через его счета проходило около 240 млн. рублей в месяц. Данное предложение мы отклонили, считая, что предприятие должно оставаться муниципальным.

Таким образом, мы пошли против воли городского руководства и для нас настали ужасные времена. В 2009 году работать стало абсолютно невозможно.

Управляющие компании, которые верили в нас, хотели продолжать работать с нами и предложили создать свой расчетный центр. Центр мы создали, что стало для руководства города полным шоком.

Изначально за нами хотели уйти практически все компании, которые обслуживались в МУП «ЕРКЦ», но давление на них и угрозы сделали свое дело. В итоге у нас осталось 20% площади Калуги и только 10 управляющих компаний. Их директора являются нашими учредителями. А когда мы выпустили первые квитанции, начался просто кошмар, возбудили уголовное дело, к нам пришли с обысками… Мы стали защищаться. Сказать, что было страшно, ничего не сказать. Подали в суды на действия правоохранительных органов. Действия были признаны незаконными, уголовное дело рассыпалось. Большое спасибо Евгению Петровичу Мальцеву, который тогда был депутатом законодательного собрания, он знал, как мы работаем, верил в нас, ходил к губернатору, объяснял ситуацию. Губернатору Анатолию Дмитриевичу Артамонову тоже огромное спасибо - в той ситуации он занял справедливую позицию, не встав на сторону тех, кто давил на нас и не давал работать.

Помогли и федеральные власти. Мы ездили в Москву, встречались с помощником президента, передали ему свое обращение, указав на закон о конкуренции. К нам отнеслись с большим вниманием. И в Калугу из Москвы понеслись запросы: почему молодому предприятию не даете работать? Примерно через полгода все узаконилось, и вот уже десять лет мы честно работаем, соблюдая все нормы закона.

- Сколько организаций обслуживает ваше предприятие сегодня?

- На сегодняшний день нашими партнерами являются около 30 управляющих компаний и 15 ТСЖ. Это примерно 65% жилой площади города Калуги. ЕИРЦ №1 - наиболее крупный городской расчетный центр, который работает, еще раз повторюсь, не благодаря, а вопреки.

- По какому принципу строится ваша работа?

- Изначально все хорошее мы взяли у МУП «ЕРКЦ», прежде всего, сам принцип распределения денежных средств. Если это коммунальные деньги, то перечисление идет напрямую коммунальным предприятиям. Если жилищные деньги –на содержание и текущий ремонт – управляющим компаниям. За вывоз мусора – напрямую в адрес ГП «КРЭО». На содержание лифтов – поставщику этой услуги. Это говорит о том, что управляющие компании пришли не для того, чтобы сесть на коммунальные потоки и использовать деньги нецелевым образом, а именно работать, причем, в пределах своих законных денежных средств.

Сейчас на управляющие компании из СМИ обрушился поток негатива. Я хочу сказать, что УК, которые обслуживаются в нашем центре, порядочные. Была у нас одна компания, которая хотела, чтобы мы поменяли свои принципы работы, отдавали коммунальные деньги непосредственно им. Пришлось с этой компанией распрощаться. На сегодняшний момент, я знаю, что у нее огромные долги перед коммунальными предприятиями.

- Насколько исправно калужане оплачивают коммуналку?

- У нас по управляющим компаниям уровень сбора коммунальных платежей составляет 95%. Но мы считаем, что это плохо. Хорошие показатели - 98% сборов. Хотя калужане стали лучше оплачивать коммуналку. И соцзащита воздействует на неплательщиков: если есть задолженность, люди не получают субсидии. Управляющие компании, приставы работают в этом отношении.

- Двойные квитанции за вывоз мусора – сейчас самая обсуждаемая и скандальная тема...

- Действительно, ситуация в городе вопиюще безобразная. С позиции закона выставлять квитанции должны УК, так как являются исполнителем коммунальных услуг. В силу норм закона, между управляющей компанией и КРЭО должен быть заключен договор. Все наши УК еще в декабре обратились в КРЭО с заявкой на заключение договоров. По закону, КРЭО должен направить УК отказ в заключении договора в течение 5 дней. Причем отказ может быть лишь в нескольких случаях: если есть протоколы общих собраний о прямых договорах, то есть люди решили платить «ресурсникам» напрямую, или если есть задолженность управляющих компаний. У наших компаний задолженностей нет. Наши управляющие компании оплачивали 100 % стоимости услуг. По выставлению квитанций от ГП «КРЭО» мы направили обращение в генеральную прокуратуру, Президенту РФ, в федеральную антимонопольную службу.

Сейчас ГП «КРЭО» выпускает листовки о недопустимости оплаты в адрес УК. В них приводится п. 6 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, где говорится, что региональный оператор заключает договор с собственником на неопределенный срок. Но этот пункт 6 вырван из контекста, надо читать статью полностью. Так, п.1 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ регулирует, в отношении каких собственников заключается договор на неопределенный срок. Это если есть протоколы общих собраний о прямых договорах и если есть задолженность управляющих компаний. На каком основании прямые платежи? Люди уже грамотные и понимают, что с прямыми платежами они останутся один на один с монополистом. Если в управляющую компанию можно прийти и потребовать, то здесь придется самим ходить разбираться с монополистом. Прямые платежи должны быть выбором людей, а не чиновников. Надо все делать на законном уровне. Что сейчас происходит? Калужане боятся оплачивать. В итоге - недоплаты.

Мне не очень понятна позиция ГП «КРЭО». Работая напрямую с жителями КРЭО экономически невыгодно – это недоплата со стороны населения, плюс расходы на оплату услуг расчетного центра, комиссии банков. Если бы платежи шли через УК, указанные расходы ГП «КРЭО» не несло бы. Кроме того, если жители не будут им платить, то эту задолженность региональный оператор никогда не взыщет, так как обязанность по оплате услуг по обращению за ТКО у людей возникает перед исполнителем коммунальных услуг, то есть перед УК.

Такая деятельность руководства ГП «КРЭО», по моему мнению, направлена на плановое банкротство предприятия.

На 25 января уставной капитал государственного предприятия КРЭО составляет более 120 млн. рублей. Это бюджетные деньги, а значит, наши с вами налоги. Передо мной лежит «Калужской бизнес журнал» за 2009 год: губернатор Анатолий Дмитриевич Артамонов еще в то время говорил очень правильные вещи, процитирую: «Мы ликвидировали почти все госпредпрития. Если государство начинает заниматься бизнесом, пусть даже в лице муниципалитетов, причина может быть только одна – воровство». Как актуально это на сегодняшний момент. Главное предназначение властей - соблюдать закон и работать в интересах людей, а не заниматься бизнесом.

- В чем секрет успешной работы вашего предприятия?

- Мы выстояли и работаем столько лет, потому что соблюдаем законодательство. Никто с нами не смог ничего сделать, хотя попыток было много. На маленькой территории (у нас всего три комнаты, а не громадный офис) обслуживаем больше половины города. И рабочий день у нас может начаться раньше 8 утра, а закончиться в 9 вечера. И в выходные можем прийти работать. Потому что мы заинтересованы, чтобы наше предприятие развивалось. Одна просьба: не надо помогать, главное не мешайте работать.

- Что в планах на ближайшее время?

- Мы всегда рады, когда нам доверяют и нас выбирают. На сегодняшний момент еще одна УК к нам просится. Я думаю, мы с ними заключим договорные отношения. Мы открыты для всех, кого устраивает наш принцип работы, где есть прозрачность и расщепление платежей. Левые схемы для нас неприемлемы.

17 марта – День ЖКХ, и я хочу пожелать коллегам тепла, уюта в доме, радости. И чтобы люди почаще говорили им «спасибо».