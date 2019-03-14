Жуткая вонь: на Правом берегу прорвало канализацию

В среду, 13 марта, на улице Георгия Амелина в Калуге прорвало канализацию. Вода с фекалиями начала течь из колодца и разливаться по улице уже утром.
Днём на место прибыли аварийные службы, но, как сообщают местные жители, устранить проблему до вечера не удалось.
В социальных сетях пользователи сообщают об ужасном запахе, который распространяется по округе.
В «Калугаоблводоканале» пока не комментировали, что именно там произошло и в какие сроки удастся решить проблему.
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