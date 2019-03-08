Калужане платят за вывоз мусора дважды

Люди в недоумении: одни не понимают, по какой квитанции им следует оплачивать услугу по вывозу ТКО, другие удивляются, почему они должны что-то платить, если мусор не вывозится.

А у нас зазвонил телефон…

Последние недели две-три наша редакция напоминает cаll-центр по вопросам вывоза отходов.

— Почему мы должны платить, если мусор у нас не вывозят?! — возмущаются жители Ромодановских Двориков. — Ближайший мусорный бак находится в двух километрах!

Нет контейнерной площадки и в деревне Железняки.

— Куда идут наши деньги? Мы же их платим! Но ничего не делается! — негодует одна из местных жительниц.

Следующий звонок — от жителей Правобережья.

— Девушка, что-то я не пойму: мне всё-таки по какой квитанции за мусор платить — по той, которая от управляющей компании пришла, или по той, где есть ещё капремонт? — спрашивает меня невидимая собеседница — судя по голосу, женщина лет 60.

— Начальник Госжил­инспекции Калужской области сказал нам на пресс-конференции, что оплатить вывоз ТКО можно по любой платёжке, — отвечаю я.

— Это точно? — недоверчиво переспрашивает читательница. — А то вдруг я по одной квитанции оплачу, а по другой должна буду!

Кстати, как рассказал нам другой наш читатель, тоже из микрорайона «Правобережье», многие люди, в основном пенсионного возраста, не разобравшись, что к чему, поступили именно так: оплатили и один счёт, и другой.

— Обратился к дежурному горуправы с просьбой, чтобы с жителями провели разъяснительную работу, — говорит мой собеседник, — а мне в ответ: «Вы взрослые люди. Сами не можете разобраться?»

С ног на голову

В марте проблема двойных квитанций, скорее всего, не перестанет быть актуальной. Помимо Калужского регионального экологического оператора (КРЭО), свои платёжки пришлют три управляющие компании: «Правгород», «Наш Тайфун» и «Забота». Как мы уже рассказывали, руководство данных УК считает, что делает это абсолютно законно (подробно об этом мы писали в № 8 в статье «Сюрпризы» мусорной реформы». — Прим. ред.). Однако руководители Регоператора, ГЖИ, минстроя придерживаются противоположной позиции: они полагают, что квитанции имеет право выставлять только КРЭО. Не согласившись с мнением чиновников, директора компаний подали в Арбитражный суд Калужской области исковое заявление, которое будет рассмотрено в 20-х числах марта.

Интересно, что в соседней Тульской области подобных недоразумений не возникло.

В Туле квитанции выставляет региональный оператор, если жители дома на общедомовом собрании проголосовали за прямые расчёты с поставщиком услуги «Обращение с ТКО» и предоставили региональному оператору протокол собрания дома. Выставить квитанцию без согласия жителей регоператор не имеет права.

Исключение составляют частный сектор и дома, находящиеся в непосредственном управлении. В этом случае протоколов собрания жителей не требуется, регио­нальный оператор напрямую выставляет квитанции жителям.

Управляющая компания выставляет квитанции, если жители предоставили ей право (в договоре управления домом) от своего имени и в интересах собственников жилья заключить договор с поставщиком услуги «Обращение с ТКО». Так что управляющие компании, выставившие квитанции своим жителям, сделали это абсолютно законно. (Постановление Правительства РФ № 1156 от 12.06.16 г.)

А вот у наших чиновников позиция очень странная.

Люди важнее метров

Вообще, после общения со специалистами Тульского регоператора сложилось стойкое ощущение, что у нас в регионе многое из того, что касается мусорной реформы, перевёрнуто с ног на голову. Взять тот же порядок начисления платы за вывоз ТКО по квадратным метрам. На недавней пресс-конференции замминистра строительства и ЖКХ Руслан МАИЛОВ уверял, что в многоквартирных домах формировать платежи, исходя из площади квартиры, стали исключительно с целью заботы о людях.

— Если бы мы начали формировать платежи из расчёта за человека, то пришли бы к гораздо большему росту тарифа, чем имеем сегодня, — сказал Маилов.

В результате такого решения пострадали в первую очередь одинокие люди, проживающие в двух-, трёхкомнатных квартирах. И не только они, а ещё и жители домов, которые по факту являются частными, но юридически — многоквартирными.

— У нас много деревянных домов на две квартиры, — рассказал нам житель деревни Картышово Мещовского района Алексей Васильевич НОВИКОВ. — Они считаются многоквартирными, поэтому людям, которые в них живут, — а часто это одинокие пенсионеры — приходится платить за вывоз мусора не 80 рублей в месяц, как раньше, а 320 – 360! Но ведь мусор производят люди, а не квадратные метры!

В Тульской области считают так же: мусор производят люди — поэтому в регионе и для частного сектора, и для многоквартирных домов порядок начисления платы одинаковый: по количеству зарегистрированных жильцов.

— Тариф на одного человека составляет 119 рублей 20 копеек в месяц, то есть семья из трёх человек в среднем платит около 360 рублей. На наш взгляд, такой порядок начисления — более справедливый. Допустим, площадь вашей квартиры — 100 кв. м,­­ вы живёте в ней одна, а вам начисляют плату за эти 100 квадратов. Но разве они производят мусор? Мусор производят люди. Поэтому начисление платы по количеству зарегистрированных в квартире жильцов является более объективным. Данная информация позволяет понять, какое количество ТКО производит тот или иной дом, и в соответствии с этим рассчитать объём накопления ТКО и количество контейнеров, которые необходимо установить, чтобы вокруг дома не было свалки.

Всё для людей?

По-человечески разрулил Тульский регоператор и проблему с оплатой вывоза отходов из тех населённых пунктов, где контейнеров нет.

В Тульской области провели огромную работу по выявлению таких населённых пунктов. Основная причина, по которой оттуда не вывозится мусор, — отсутствие дорог для проезда спецтехники. Если спецтехника может проехать, вывоз ТКО осуществляется бестарным способом. То есть в определённый день жители населённого пункта складывают пакеты с мусором вдоль дороги, машина едет и собирает их. В этом случае услуга по вывозу ТКО оплачивается. Если же вывоз мусора вообще не осуществляется, плата за эту услугу не начисляется — кстати, в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест».

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Той же позиции придерживается и Региональный экологический оператор Орловской области. Однако наши власти считают иначе.

— Мы все «образовываем» отходы и, даже если контейнерной площадки поблизости нет, несём мусор на другую, — пояснил на пресс-конференции Руслан Маилов. — То есть в любом случае услуга предоставляется.

Экопросвещение

Контейнеров по раздельному сбору ТКО в Тульской области пока нет, и их установка на ближайшее время не планируется. Прежде чем тратить на это средства, местный регоператор решил заняться экологическим просвещением жителей своего региона.

— Поскольку взрослого человека переучить трудно, основной упор делается на подрастающее поколение. Разработана целая программа проведения экологических уроков в детских садах и школах, на которых детям рассказывают, для чего нужно сортировать мусор и как можно использовать то, что они считают мусором.

В нашей области экопросвещением тоже планируют заняться. Когда-нибудь. Внятных планов на этот счёт у калужских чиновников пока нет, хотя о самой мусорной реформе было известно давно и подготовиться к ней при желании было возможно.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.