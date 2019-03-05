Четыре объекта культурного наследия капитально отремонтируют

В 2019 году в Калуге капитальному ремонту подвергнутся четыре дома, являющиеся объектами культурного наследия. Об этом рассказали на недавней планёрке в городской управе.

Это дома №№ 86, 96 и 98 на улице Ленина и № 38 на улице Кирова. Домов-памятников было больше, но некоторые из программы пришлось исключить, так как часть из них была признана аварийными, а часть насчитывает менее пяти квартир. Согласно новым правилам, такие дома в программу капремонта включаться уже не могут.

- Сборы в фонд капремонта на этих домах небольшие, а стоимость работ достаточно высокая, - рассказал представитель городской управы. - И нам придется вместе находить решение о выделении дополнительных средств для того, чтобы не ухудшить финансовую устойчивость фонда на последующие годы.

Дополнительные средства потребуются также в связи с тем, что помимо домов, которые планировалось отремонтировать в 2020 году изначально, надо будет искать средства на ремонт 149 домов, которые попали в список объектов, подлежащих ремонту к 650-летию Калуги. С учетом этих расходов на капремонт Калуге в 2020 году может потребоваться от 700 до 900 миллионов рублей. Сейчас лимит на 2020 год составляет 225 миллионов.

Всего в 2019 году в Калуге теми или иными видами капитального ремонта будет охвачен 151 многоквартирный дом. На это будет выделено 531,1 миллиона рублей.