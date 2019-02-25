Мусорная реформа по-калужски, или Что случается, когда власть начинает заниматься бизнесом

25.02.2019 09:30 2597

Послание было опубликовано на прошлой неделе на сайте «Письма Владимиру Путину». Причиной конфликта стали двойные квитанции за вывоз ТКО, которые получили несколько тысяч калужан. Одну платёжку выставил Калужский региональный экологический оператор (КРЭО), вторую – несколько управляющих компаний. Руководство УК считает, что делает это, в отличие от КРЭО, абсолютно законно. Такого же мнения придерживаются и многие жители домов, которые обслуживают данные управляющие компании.

Публикуем полный текст открытого письма Президенту РФ.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Не думали, что нам придётся обращаться к Вам, но ситуация, которая складывается в Калуге, настолько безобразная, что, к сожалению, без привлечения Вашего внимания к ней прекратить беспредел, скорее всего, не удастся.

Мы понимаем, что проблемы, о которых мы сейчас будем рассказывать, возникли не на пустом месте. Основные причины – в самой системе, если для решения элементарных вопросов приходится обращаться к Президенту страны. Но Россия тем и сильна, что в ней есть люди, способные мыслить масштабно и интересы страны и общества воспринимать как свои. И такой человек у нас есть. Это наш председатель территориального общественного самоуправления и депутат городской Думы по нашему округу С.П. Мартынова.

Но этим людям очень сложно. В системе управления постоянно появляются какие-то схемы, с которыми приходится бороться, а в последнее время эти схемы стали увеличиваться с арифметической прогрессии и усложняться.

Проблему, с которой мы обращаемся к вам, наверное, можно решить путём сложной борьбы и открытой конфронтации. Но почему мы должны всё время воевать с чиновничьим беспределом? Почему не приживаются во власти люди честные и принципиальные? Почему мы постоянно должны бояться того, что, если идти против системы, то тебя задавят, затравят, уничтожат? Почему чиновники сбиваются постоянно в какие-то «могучие кучки», в которых вместо закона начинают работать «понятия». И прекрасное слово «команда» начинает ассоциироваться с «кланом». Суть проблемы такова: вступили в силу новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами (так называемая мусорная реформа). В Калуге Региональный оператор был определён 28 апреля 2018 года. Им стал ГП КО «КРЭО». И с этого момента никаких действий со стороны должностных лиц, обязанных подготовить всех включённых в схему взаимодействия при реализации этого закона ничего предпринято не было. На данный момент мы имеем огромный отрицательный резонанс и социальное недовольство. По трём управляющим организациям вышли двойные квитанции за обращение с ТКО, в том числе и по нашей (ООО «УК «Наш Тайфун»).

Сейчас наступила стадия глубокого конфликта власти и управляющих организаций, которые исполнили закон не в угоду чиновникам.

Идейным вдохновителем неповиновения выступила наш депутат и председатель территориального общественного самоуправления «Тайфун», поскольку вот уже 10 лет она является директором УК, которая обслуживает наши дома, и мы довольны работой этой организации.

С начала января на планёрках в городской управе сотрудники ГЖИ Калужской области стали говорить, что начисления за обращение с ТКО будет делать Региональный оператор, выпуская свои отдельные квитанции. На первый взгляд идея чиновников перевести всех на прямые договоры, наверное, вполне благородная: «Вот есть мошенники на рынке ЖКХ, их нельзя допускать до потока средств за ТКО». Однако всё не так просто.

С управляющими организациями, получающими средства РСО и не оплачивающими их поставщику ресурса, наши доблестные власти борются уже несколько лет. По информации нашего депутата, на заседаниях городской Думы они постоянно спрашивают их о проделанной работе. Однако эффективности – ноль. Кто не платил, тот и не платит. При этом активная деятельность была развернута против именно нормального, честного сектора предпринимателей, которые и так выживают на низких тарифах и при этом стараются максимально возможно соблюдать законы, входя в положение своих жителей.

В Калуге - самый низкий в ЦФО тариф на содержание жилья. На злостных должников и мошенников иски почему-то не подавались, и эти компании существовали абсолютно спокойно. Более того, построены целые схемы, где МУПы учреждали ООО, в которые вливались уставные средства, где через муниципальную управляющую организацию выводилось и распродавалось муниципальное имущество.

Результат - доведение до стадии банкротства неэффективным управлением. Был создан якобы государственный расчётный областной центр, в котором благополучно пропали десятки миллионов. Со 2 октября 2018 года он находится в стадии ликвидации. При этом прекрасный, хорошо работающий МУП «ЕРКЦ» попросту обанкротили и уничтожили. Ещё в 2009 году сотрудники МУПа с огромным опытом работы практически в полном составе были вынуждены уйти, создать частное ООО «ЕИРЦ №1», и ценой огромных усилий большинства нормальных предпринимателей на рынке управления МКД они отстояли право на его существование и право работать на рынке в рамках закона. И вот уже 10 лет компания работает на рынке биллинговых услуг без долгов и опасности банкротства.

23 августа 2017 года, практически сразу после осознания того, что предыдущий якобы государственный центр «приказал долго жить», был создан ООО «ОИРЦ», учредителем которого стал ГП КО «КРЭО» (сейчас это общество с уставным капиталом 7 млн. рублей).

После того как в социальных сетях появилась информация о том, что по многим регионам якобы отправляются квитанции от регионального оператора по обращению с ТКО напрямую жителям, мы обратились в нашу УК с просьбой пояснить, каким образом будут производиться расчёты по данной услуге у нас. Из направленного нам ответа мы поняли, что право принимать решения о переходе на прямые договоры дано только собственникам многоквартирных домов, однако наша управляющая компания получила информацию от ГЖИ и прокуратуры о запрете начислений в своих квитанциях платы за данную услугу. А это полностью нарушает наше право как собственников принимать такое решение.

Исполнение коммунальной услуги является лицензионным требованием для УК, в связи с этим поступившие запреты от контролирующих органов полностью нарушают законодательство. Мы, выбирая управляющую организацию, уже приняли решение и поручили ей выполнять все необходимые действия в рамках закона на взаимодействие УК и ресурсоснабжающих организаций. И мы категорически против перехода на прямые договоры без наших решений.

Со своей стороны наша управляющая компания в рамках закона и в установленные сроки подала заявку на заключение договора с ГП КО КРЭО. Однако, Региональный оператор проигнорировал это обращение, в ответ на что наша УК подала иск в суд.

Но в силу закона договор ГП КО КРЭО является публичным, и своей заявкой наша УК его акцептовала. Согласно закону п.8.17 и 8.18 ПП РФ №1156, между нашей УК и региональным оператором ГП КО «КРЭО» заключён публичный типовой договор до момента, пока не будет договора в письменной форме.

Кроме того, нам стало известно, что по данному вопросу уже имеется судебная практика. Это решение и Верховного Суда, и УФАС Камчатского округа о нарушении законодательства со стороны УК в случае отказа от предпринимательской деятельности по начислению коммунальной услуги ТКО в рамках договоров управления. В связи с этим наша УК, несмотря на запреты, включила в квитанцию начисления за коммунальную услугу «Обращение с ТКО», при этом оплатив ее в полном объёме в ГП КО КРЭО, тем самым окончательно акцептовав договор. Однако и Региональный оператор выпустил свои квитанции, не имея на то оснований.

Наши старшие по домам – в большинстве своём очень грамотные люди. Это активные собственники, умеющие понимать требования законодательства. Наша точка зрения однозначна: нам не нужны прямые договоры с ГП КО «КРЭО», поскольку в случае их заключения жителям придётся в одиночку взаимодействовать с оператором, а это не в их интересах.

Против нашей управляющей организации развернулась целая кампания: по почтовым ящикам разбрасываются анонимки, мерзкие и отвратительные, идёт дезинформация в СМИ. А цель – одна: наполнить объёмами коммерческую организацию ООО «ОИРЦ».

Кстати, Региональному оператору работать с ООО «ОИРЦ» тоже невыгодно, поскольку они теряют минимум 4% своего дохода (между ООО «ОИРЦ» и ГП КО КРЭО заключён договор на оказание услуг печати на сумму 46 млн. рублей). Эти данные есть в открытом доступе в Интернете.

Но о законе никто слышать не хочет. Мнения жителей – тоже. Другие управляющие компании в связи с запугиванием со стороны контролирующих органов отказались от начислений, что фактически повлекло за собой создание в этом секторе экономики монополиста - ООО «ОИРЦ» и таким образом нарушило права собственников на принятие решений по вопросам начислений и заключения прямых договоров. Какого отношения людей и общества в целом к власти мы хотим, если для неё закон не в приоритете, а в приоритете «клан»? Как воспитывать детей в государстве, где законы не действуют?

Мы считаем, что если не начать в корне менять эту ситуацию, власть попросту потеряет доверие народа.

Н.Н. Гундарова,

заместитель председателя ТОС «Тайфун»,

член домового совета МКД

по адресу: г.Калуга, ул. Грабцевское Шоссе, 158.

Глас народа

Анна, председатель совета МКД по адресу: г. Калуга, ул. Чехова, 1:

- Полностью согласна с вышеизложенным. Мы поручили нашей УК взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями. Люди не понимают, на каком основании они должны оплачивать отдельные квитанции от ГП КО «КРЭО», ведь мы не принимали решения о переходе на прямые договоры. Мы хотим, чтобы соблюдались законы и люди не страдали.

Алина:

- В данном письме всё изложено верно. Бороться с беспределом нужно! Власти Калуги мнение жителей слышать не хотят! ГП КО «КРЭО» на наши вопросы отвечать не хочет, там попросту не берут трубки!

Юлия, председатель МКД «Дубрава»:

- Полностью согласна! Социальный взрыв - налицо. Народ возмущён. Когда уже наступит порядок?

Елена:

- Всё верно. Если власть подменяет закон своими хотелками, то здесь точно есть коррумпирующая составляющая. Вот прокуратура и должна этим заинтересоваться.