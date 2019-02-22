Погода в доме: оттепель принесла калужанам текущие крыши

В конце прошлого года городская Дума приняла постановление о ликвидации МУП «УК МЖД Московского округа» — крупнейшей управляющей компании в Калуге, обслуживавшей большую часть ветхого жилфонда. Затем, уже в начале 2019-го, лицензионная комиссия решила обратиться в суд с требованием лишить прав на управление многоквартирными домами ещё 2 калужские компании — «Стройсистема» и «Белый город». А ещё чуть позже этот тренд закрепил Анатолий Артамонов, распорядившись сократить число УК вдвое (сегодня в городе объекты в управлении есть у 169 компаний), а городской голова предложил ввести мораторий на выдачу лицензий.

Как известно, для управляющих компаний любое погодное явление случается неожиданно, будь то снегопад или оттепель. На этот раз аномально тёплые зимние дни спровоцировали массовые протечки крыш.

По этому адресу нас встречает классическая пятиэтажная общага. Её жильцы заметно оживлены — к ним приехал ревизор, а вернее, инспектор из ГЖИ. Это женщина, и она деловито осматривает стены и потолки под возмущённые комментарии собравшихся. Особенно усердствует мужчина неопределённого возраста, время от времени раздражённо выкрикивающий куда-то в пространство:

— Сделали ремонт люди! Всё залило! Никто ничего не убирает! Всё разворовали!

А между тем дама-инспектор прохаживается по коридору и заносит в папку какие-то пометки. Увидев фотоаппарат, официальное лицо заметно занервничало:

— Не надо меня снимать, я своего согласия не давала!

— Я фотографирую комнату и жильцов, — не сдаётся мужчина.

Тогда инспектор меняет тактику, пытаясь отшутиться:

— Тут мужчины, а у меня муж ревнивый.

В общем холле в 2 ряда стоят ёмкости: пластиковые и эмалированные тазы, вёдра, какие-то корыта — в общем, всё, что можно пустить в ход. Рядом разбросаны тряпки. По словам жильцов, такое здесь повторяется каждый год. Причём в этот раз масштабы ещё сравнительно небольшие, ведь жители своими силами провели на крыше небольшой ремонт, залили протечки битумом.

— Я не знаю, куда уже мне что переставлять, всё заливает, — говорит один из жильцов по имени Сергей. — Эта сырость ведь и на здоровье сказывается. Даже кровать приходится клеёнкой накрывать.

Он показывает фотографии своей комнаты, где, действительно, кругом — вода, а в центре стоят вёдра и даже перевёрнутые раскрытые зонты.

Кто-то демонстрирует инспектору провода, торчащие из стены в подъезде на месте электрощитка:

— По-вашему, это нормально?!

— Это, конечно, нарушение, — реагирует инспектор. — Но вам надо написать отдельное обращение, сейчас я пришла осматривать протечки и состояние фасада.

В подъезде прохладно, некоторых оконных рам попросту нет. Процессия продолжает осмотр комнат. Повсюду — пятна, разводы, отходящие обои. Инспектор снимает всё это на смартфон. В холле одного из блоков от сырости закоротило проводку, лампочка висит на скрутке.

Ну а хуже всего оказалось в комнате у того самого причитавшего дядечки: плесень и соответствующий затхлый запах повсюду.

— Хорошо, что живу один, а то с детьми тут было бы совсем невозможно в этих условиях. Скорее бы сдохнуть!

— А почему вы не поменяете управляющую компанию, эти ведь ничего не делают? — недоумевает инспектор.

— Да нас и так пинают, как мячик по футбольному полю: одна компания обанкротится — передают другой, и так далее. А мы их представителей даже не видели здесь.

Осмотрев блок, женщина монотонно, как приговор, зачитывает свои записи:

— В общем коридоре квартиры номер 12 на потолке в результате залития с кровли имеются локальные отклонения окрасочного слоя и влажные следы. Электропроводка выполнена на скрутках, но освещение в коридоре на сегодняшний момент имеется. В жилой комнате (слово «плесень» мы не можем писать, на это только Роспотребнадзор имеет право) на потолке — отклонение окрасочного слоя, локальные разрушения штукатурного слоя потолка над окном и на стенах. Чёрные влажные следы от протечки.

Подобные тексты зачитываются и остальным жильцам, люди оставляют подписи.

— Сейчас мы зафиксировали места протечек и составили акт. Управляющая компания получит предписание на устранение нарушений, но, так как кровля у вас мягкая, сроки будут не раньше апреля. Это касается только общедомового имущества (в данном случае — речь о кровле), всё, что касается ремонта внутри квартир, идёт через суд. Если нарушения не устранят, составим протокол об административном правонарушении. Документы направляются в мировой суд, и накладывается штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Затем инспектор в сопровождении одного из жильцов спускается на улицу, а остальные устраивают небольшое стихийное совещание. Звучат предложения написать коллективные жалобы в прокуратуру и управляющую компанию. Возле подъезда представительница ГЖИ фотографирует фасад, из которого уже вывалилась часть кирпичей, и груду льда у входа. А после её ухода жизнь в общаге продолжает течь (невольный каламбур) своим чередом.

Подобных случаев по городу множество, вот лишь некоторые:

Тульская, 92.

Классическая советская пятиэтажка промокла почти насквозь: вода с крыши дошла до первого этажа. Нас встречают двое мужчин — Евгений и Андрей, — они живут в соседних квартирах.

— Всё началось ещё 30 декабря, — рассказывает Евгений. — С потолка по стене пошла вода. Сначала текло не сильно, только немного намокли обои, а 31-го уже полило конкретно. Я звонил дежурному по городу, к нам приехали, почистили крышу, но лучше не стало. И практически всё начало января, где-то до 7 числа, постоянно лило, мы каждые 3 часа убирали воду. А потом уже выяснилось, что соседей тоже затопило. В прошлом году в марте был сильный потоп, в апреле УК сделала небольшой ремонт кровли, и вот результат — никаких изменений.

— У меня на натяжном потолке повис огромный пузырь, — вступает в разговор Андрей. — Пришлось вызывать специалиста, чтобы слил воду. Заплатил за это 2500.

В спальне у Евгения напротив кровати вырван огромный кусок обоев.

— К нам приходила представительница управляющей компании, — продолжает мужчина. — Она осмотрела место протечки (к тому времени уже подморозило и там было сухо, а обои начали отваливаться, и мы их отодрали) и заявила, что так вода не течёт, она должна стекать по углам, а у нас вся стена мокрая. И обои мы якобы просто сами отодрали. А на самом деле я после их апрельского ремонта углы заклеил новыми обоями, и они выдержали, потому что был хороший клей, а старые отошли. А вообще в УК сказали, что от наших жильцов поступает слишком много претензий, и им проще отказаться от дома.

Степана Разина, 47.

Здесь протечка началась 30 января. Последствия выглядят не столь разрушительными, однако оторванные обои по периметру батареи и разводы от воды на стенах сразу бросаются в глаза.

— Первой пострадала кухня, затем — детская комната и зал, — рассказывает хозяйка квартиры Елена. — Всё текло ручьями. Мы сразу обратились в домоуправление и ГЖИ, названивали каждый день. Там мне говорили, что заявка принята, а потом пришла женщина из инспекции, составила акт. Нам сказали, что есть возможность сделать ремонт, который оплатит УК. Но какой смысл, если в следующем году ситуация повторится?

В понедельник я пришла домой в обед — а тут просто потоп! Вода до середины комнаты дошла. Пришлось звонить начальству и предупреждать, что на работе не появлюсь, нужно дома дежурить, чтобы всё не залило. А в ночь с воскресенья на понедельник мы вообще не спали — не успевали тряпки менять, вода моментально набегает снова.

Мы живём тут с 83-го года, и такое здесь впервые. Правда, в том году немного капало, но совсем чуть-чуть. В подъезде тоже текло. Ремонт крыши не делали как минимум с 1983 года. Даже наледь на ступеньках не чистят. В УК ссылаются на нехватку рабочих рук.

P. S.

По словам Евгения, жильца квартиры на Тульской, после обращения к ним пришла бумага из управляющей компании (это та самая УК «ГУП Калуги», «рисовавшая» несуществующие долги дому на площади Победы). Там говорится, что ремонт кровли будет проведён во 2-м–3-м квартале текущего года. А в очереди на капитальный ремонт дом стоит на 2022-й.

Елена из квартиры на Степана Разина, 47, в телефонном разговоре сообщила, что небольшие протечки продолжились, а от управляющей компании пока не пришло никакого ответа.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.