«Сюрпризы» мусорной реформы

«Пейзаж» в виде заваленной мусорными пакетами контейнерной площадки жители дома № 79 по улице Грабцевское Шоссе регулярно наблюдают уже второй месяц. Столь же регулярно они бомбят городскую управу звонками с просьбой наладить, наконец, вывоз отходов.

«Такого раньше не было!»

До недавнего времени такой проблемы у жильцов микрорайона не было в принципе: мусор вывозили ежедневно. Но после 1 января, когда в регионе начала действовать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), мусороуборочная техника стала появляться здесь значительно реже.

— Живу в этом районе с августа 2015 года, — говорит жительница дома Лилия ЛЕОНОВА. — Раньше такого не было никогда, ни единого дня!

И этот случай не единичный. «Контейнерные площадки завалены мусором, пакеты разлетаются в разные стороны, — пишет читательница нашего сайта kp40.ru Лана. — Отделение, где лежит строительный мусор, заполнено, мусор не вывозился весь январь. Только в начале февраля удосужились убрать».

Рано или поздно

В деревне Орешково, расположенной недалеко от Калуги, контейнерных площадок нет в принципе. Несмотря на это, квитанцию за вывоз отходов жители получили. «В деревне нет ни одного мусорного бака. Эти самые ТКО вывозим сами. Почему мы должны оплачивать услугу, которую нам фактически не оказывают?» — удивляется жительница деревни Юлия ЛЮБУШКИНА.

— Контейнерных площадок, действительно, не хватает, — подтвердил заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан МАИЛОВ на брифинге по итогам первого месяца мусорной реформы. — Но они появятся рано или поздно.

Интересно, что в Орловской области, где жители нескольких населённых пунктов столкнулись с аналогичной проблемой, Региональный экологический оператор пошёл навстречу людям и разрешил им не платить за вывоз ТКО, пока там отсутствуют контейнерные площадки. Однако наши власти придерживаться подобной позиции не намерены.

— Мы все «образовываем» отходы, и, даже если контейнерной площадки поблизости нет, несём мусор на другую, — пояснил Руслан Маилов. — То есть в любом случае эта услуга предоставляется.

Не мелочи жизни

Неприятных эмоций, а заодно и новых вопросов добавили квитанции за вывоз ТКО, которые жители региона получили на прошлой неделе. Несколько жителей областного центра пожаловались нам, что в их платёжках указан завышенный метраж жилья, что влияет на конечную стоимость услуги. Как известно, для многоквартирных домов она рассчитывается, исходя из общей площади жилища.

Кроме того, часть собственников получила счёт за услугу не отдельной квитанцией, а в составе так называемого объединённого платёжного документа, который включает в себя данные трёх организаций: КРЭО, Фонда капитального ремонта и «Водоканала».

По словам руководителя Областного информационно-расчётного центра Михаила НЕДЕЛИНА, такая платёжка была разработана, во-первых, для удобства людей, чтобы они могли оплатить услуги трёх ресурсоснабжающих организаций по одной квитанции; во-вторых, в целях экономии.

— В 2019 году Фонд капитального ремонта, «Водоканал» и Калужский региональный экологический оператор сэкономят на выпуске этого документа 20 млн. рублей, — ​заявил Неделин. — Это сумасшедшие деньги в части экономии, поверьте мне!

По факту же получилось, как в том анекдоте: хотели как лучше, а получилось как всегда. Раскрыв объединённый платёжный документ, многие калужане ахнули: информация была напечатана такими мизерными буквами, что разобрать их можно разве что под лупой.

– Пусть чиновники попробуют её прочитать! — пишет в социальных сетях калужанка Людмила АНТОНЮК. — Лично я в своих очках +3 ничего увидеть там и понять не могу. К недотёпам себя не отношу.

— Формат квитанции соответствует приказу минстроя, зарегистрированному 14 мая 2018 года, — ответил на критику Михаил Неделин. — Она включает норму потребления, тариф, штрафы исполнителя услуг, пени и корректировочный коэффициент.

Впрочем, чиновник фактически признал, что соответствие документа приказу не делает его удобным для пользователей. По его словам, в расчётном центре сейчас думают о том, как увеличить шрифт и сделать квитанцию более читаемой.

«Полный бардак!»

Несколько тысяч калужан ждал ещё один «сюрприз» в виде двойных платёжек за вывоз ТКО. Первую выставил Калужский регио­нальный экологический оператор (КРЭО), вторую — управляющие компании.

— Позвонил в УК, там сказали, что платить нужно по их квитанции, никакие другие не оплачивать, — рассказал нам житель Правобережья Дмитрий КОНОНОВ. Его дом обслуживает УК «Правград». — Потом я позвонил в КРЭО. Там сказали, что должна прийти отдельная платёжка. Когда я объяснил, что мне пришла квитанция от управляющей компании, в которой уже есть строка «ТКО», и спросил, что же мне делать, по какой платить, мне не смогли ответить. Полный бардак!

— Оплатить можно по любой квитанции. Все деньги поступят получателю, — прокомментировал на прошлой неделе начальник ГЖИ Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ. — Но, по нашему мнению, единственным законным платёжным документом является квитанция, выставленная Региональным оператором.

По словам Алексея Дулишковича, поскольку вывоз ТКО является новой услугой (из категории жилищных она перешла в категорию коммунальной. — Прим. ред.), управляющие компании должны были получить у собственников разрешение на её оказание.

— Ни в одном договоре управления многоквартирным домом жителями не поручено ни одной управляющей компании оказывать эту услугу от их имени, — говорит начальник ГЖИ.

УК против КРЭО

В подобной ситуации оказались жители домов, которые обслуживают три УК: «Правград», «Наш Тайфун» и «Забота». Руководство этих компаний считает, что выпущенные ими квитанции абсолютно законные и получать для этого разрешение собственников они не должны.

— Прямые платежи со стороны КРЭО могут быть только в двух случаях: если есть протокол общего собрания собственников о прямых договорах и если задолженность перед Региональным оператором свыше 2 месяцев, — прокомментировала нам соучредитель УК «Правград» Елена МАКАРОВА.

— Вывоз ТКО является коммунальной услугой. Следовательно, на неё распространяются правила предоставления коммунальных услуг, утверждённые Правительством РФ, согласно которым их исполнителями являются управляющие компании.

По словам Елены Макаровой, руководство «Правграда» и двух других УК ещё в конце 2018 года обратилось к КРЭО с просьбой предоставить договор с тем, чтобы ознакомиться с ним и заключить его. Однако до сих пор этот документ не подписан.

— В ответ мы получили какую-то отписку. Но сейчас действует публичный договор. Он размещён на сайте Регионального оператора и считается заключённым с момента подачи заявки управляющей компанией. Мы такую заявку подали. То есть договор есть, но он пока не заключён в письменном виде, поэтому мы подали в Арбитражный суд Калужской области исковое заявление о понуждении КРЭО направить нам договор в письменной форме для его рассмотрения и дальнейшего подписания.

Вопросы без ответа

И.о. директора КРЭО Сергей ЗАВЬЯЛОВ подтвердил: три вышеназванные управляющие компании действительно обращались к Региональному оператору с предложением заключить договор. Но он не был подписан, потому что УК, по словам Завьялова, предоставили неполный пакет документов. Имел ли КРЭО право на этом основании отказывать в заключении договора, разберётся суд. Судебное заседание состоится в 20-х числах марта.

Однако это не единственный вопрос, ответ на который хотели бы услышать руководители управляющих компаний. Например, их интересует, каким образом Региональный оператор получил базу персональных данных по их домам и почему не провёл конкурс по выбору информационно-расчётного центра, который будет выпускать квитанции. По закону, КРЭО обязан был сделать это и выбрать тот ИРЦ, который предложит наиболее выгодные условия. По факту этого не произошло. Почему оператор выбрал именно Областной информационно-расчётный центр, можно только предполагать.

Многих калужан эта ситуация тревожит. В то, что мусорная реформа преследует благие цели, народ не верит. «Просто происходит аккумулирование денег. Для кого и для чего — вопрос, — вздыхают люди. — Грузят и грузят население по каждому поводу. Осталось ещё за воздух заплатить».

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.