Другое мнение: управляющая компания присылает платежки за вывоз мусора законно

С 1 января 2019г наш регион начал работать согласно новому законодательству в области обращения с ТКО.
Предоставление услуги по обращению с ТКО перешло в разряд коммунальной услуги, с распространением на него норм жилищного законодательства, то есть отношения по заключению договоров управляющих организаций с региональным оператором – ГП КО КРЭО по ТКО подпадает под общие нормы законов о заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями, а так же ответственность за их нарушение.
Согласно части 2 статьи 161 ЖК РФ, при управлении МЖД управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил.
Обращение с ТКО является одним из видов коммунальных услуг.
Как указано в части 12 статьи 161 ЖК РФ, управляющие компании осуществляющие управление многоквартирным домом, не вправе отказаться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 ЖК РФ договоров, в том числе… и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 157.2.
Таким образом, обязанность управляющей компании заключить договор с региональным оператором возникает в силу закона. Не заключение такого договора управляющей компанией является нарушением лицензионных требований.
Целью контроля предусматривается достижение законности путем стимулирования субъектов вовлеченных в данный круг правоотношений на соблюдение норм права.
Наверно, так и происходит в других регионах, но только не в нашем.
Руководствуясь нормами действующего законодательства, управляющие компании обратились в адрес регионального оператора – ГП КО КРЭО с заявкой о заключении договора.
Вместо направления со стороны регионального оператора подписанного договора (п.8.10. ППРФ №1156), все управляющие компании получили от органов контроля и надзора за исполнением жилищного законодательства предупреждения о недопустимости выпуска квитанций со стороны УК.
Более того, на городских планерках со стороны начальника ГЖИ Калужской области – Дулишковича А.В. в ультимативной форме даны были указания управляющим компаниям не включать в свои квитанции плату за обращение с ТКО, что является прямым запретом со стороны контролирующего органа на предпринимательскую деятельность управляющих компаний. Им указывалось, что данные начисления будут производиться напрямую региональным оператором, через расчетный центр, созданный для указанных целей.
В свою очередь, нами в адрес прокуратуры города Калуги и ГЖИ Калужской области направлялись письма, о том, что их позиция не только ошибочна, но и противозаконна.
Такое давление со стороны властей привело к отказу ряда управляющих компаний от выполнения своих лицензионных требований.
Исходя из ставшей нам доступной информации, у нас возникло устойчивое впечатление, что кто-то на уровне заместителей губернатора вводит его в заблуждение и оказывает давление на обострение ситуации. Это приводит к социальной напряжённости. А так же к формированию у жителей впечатления о некомпетентности должностных лиц, распространяющих информацию, не соответствующую действительности.
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