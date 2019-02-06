Кого расселят в 2019 году

В горуправе назвали дома, которые планируется расселить в текущем году. Всего в списке 7 объектов, все они были признаны аварийными ещё в 2012 году. На реализацию программы в городском бюджете заложена смешная сумма в 18,2 млн. рублей, а лимиты из областного и федерального бюджетов на эти цели до Калуги не доведены.

Мы решили пройтись по указанным адресам и посмотреть на эти дома поближе, узнать, как живут в них люди, что думают о грядущем расселении.

Баумана, 37/39

Это невзрачная двухэтажка дореволюционной постройки. Её жильцы бойко горели несколько лет назад. Подъезд оказался не заперт, а внутри обнаружились деревянные подпорки — чтобы потолок не рухнул. И это не перестраховка — часть конструкции уже обваливалась. По словам жильца одной из квартир, Александра Викторовича, его жена тогда чудом не пострадала, потому что задержалась на работе. Он сказал, что о будущем расселении ничего не знает, и пояснил, что несколько квартир пустует, но в большинстве живут люди. На вопрос, как здесь живётся, Александр Викторович ответил саркастично: — Вы походите, поснимайте, а потом спрашивайте. При этом о возможном переезде он и слышать не хочет: — Я родился здесь, и мне тут нравится. Если на моём веку дом не развалится, я буду доволен.

Космонавта Комарова, 3

Внешне это достаточно симпатичный домик с каменным фундаментом и деревянным вторым этажом. Но, если подойти поближе, а тем более зайти внутрь, становится ясно, почему его признали аварийным. По обе стороны дома — огороженные забором площадки. В этом районе уже есть несколько элитных новостроек, так что вряд ли участки будут долго пустовать. Сразу нам не удалось застать жильцов, но вскоре неожиданно повезло — во двор въехала машина, и бдительный водитель поинтересовался, что мы фотографируем. Оказалось, он здесь живёт.

Ул. Космонавта Комарова, 3.

Водитель представился: «Саша». Он рассказал, что в доме живёт 10 семей, в основном собственники, но некоторые снимают жильё.

— У меня 2,5 года назад умерла мама, она тоже жила здесь. Тогда меня вызвали по поводу переселения, предложили два варианта: Правый берег и сквер Мира. Я, конечно, выбрал второй. Но на том история и закончилась.

Безжизненное пространство

Ещё по трём адресам из списка люди расселились, так сказать, частным порядком — сейчас дома пустуют. Это Луначарского, 24, Белинского, 5, и Гурьянова, 65а. Особенно жалко двухэтажку на Луначарке: конечно, не памятник архитектуры, но симпатичный когда-то «средовой» домик, дни которого, похоже, сочтены.

Белинского, 5.

Первомайская, 48

Этот дом с грязно-рыжими стенами сдали в 1958 году. Окна местами разбиты, а на торце висит кусок водосточной трубы. Подъезд производит ещё более удручающее впечатление. Открывать никто из жильцов нам не спешил, время-то рабочее. За одной дверью тишина, за другой — собачий лай, за следующей — разражённый женский голос:

— Я никому открывать не буду! О расселении ничего не знаю, спрашивайте хозяев!

В другом подъезде повезло больше — с нами поговорила женщина, представившаяся Людмилой.

— О том, что дом собираются расселять, я узнала на вашем сайте, из городской управы никто не связывался. Думаю, что до весны вряд ли что-то прояснится. Из соседней квартиры людям пришлось съехать, там какие-то серьёзные проблемы с АГВ. У меня тоже с отоплением интересная история: в одном подъезде стоит АГВ, который даёт тепло в комнаты, а кухня должна отапливаться из другого подъезда. Но там что-то сломалось, и кухня у меня давно холодная. Каждые полгода приходит жилинспекция, интересуется, заработало ли отопление, и уходит.

Переходная, 3

Это последний адрес списка. Послевоенный дом, который реконструировала, да не выреконструировала печально известная строительная компания «Мансардастрой плюс». На балконе мы увидели женщину. Она сказала, что живёт у тёти и о расселении дома ничего не знает, но зато обещала впустить нас в подъезд и назвала цифры.

Ул. Переходная.

Некоторое время, стоя перед дверью, я не мог понять, что делать: квартиры с таким номером здесь не было. И только через несколько секунд я вдруг осознал, что это старый кодовый замок, на котором нужно нажимать одновременно 2 кнопки. Мы вошли. Одна из дверей открылась, из неё вышел мужичок, который рассказал, что большая часть квартир здесь разбита на комнаты для аренды, а вот в соседнем подъезде живут уже собственники.

Бонус

Зато возле соседнего дома (Переходная, 5) к нам, увидев фотоаппарат, подошла женщина и с кликушескими интонациями начала отрывисто выкрикивать:

— Видите?! Разве можно так жить?! Это барак! Немцы ещё строили! Всё снимите!

Жительница дома на ул. Переходной, 5, Лариса показывает бумагу, согласно которой их должны были расселить еще в 2017-м. Но воз и ныне там.

Этот дом не вошёл в перечень на расселение, хотя выглядит он, пожалуй, ещё хуже своего соседа и тоже пострадал от «Мансардастрой плюс». Узнав, что мы из газеты, несколько женщин наперебой стали рассказывать, в каких условиях им приходится жить. Одна из них показывает мне бумагу из городской управы, по которой дом должны были расселить ещё до конца 2017 года. Разруха, действительно, потрясает.

— К нам приезжала комиссия из Москвы, и сказали, что наш дом похож на послевоенную Чечню, — рассказывает Татьяна, живущая в одной из квартир.

Первый этаж — фактически коммуналка. Ремонт в таком доме — деньги на ветер, но некоторым всё равно приходится его делать, чтобы обеспечить хоть какие-то условия для жизни.

— Здесь плесень, потолки текут. У нас блохи появились, крысы бегают, даже кошку завести пришлось, — сетует ещё одна женщина, Лариса.

И жители одного аварийного дома начинают завидовать жильцам соседнего…

P.S.

Как нам сообщили в управе, всего в Калуге аварийными признаны 162 дома. Из них большая часть — 122 объекта — подлежит сносу, остальное планируют реконструировать.

А все фактически пустующие дома, которые попали в список на расселение, де-юре свободными не являются, поскольку какая-то часть помещений находится в собственности граждан, в другой кто-то зарегистрирован, так что «расселяются» эти объекты наравне с остальными.

Простая математика показывает, что, если городские власти сохранят нынешние темпы расселения — по 7 домов в год, — окончательную победу над ветхостью они одержат за 17 с половиной лет.

Правда, все ли калужане, вынужденные жить в этих руинах, доживут до счастливых времён — большой вопрос…

Эта статья была опубликована в №6 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.