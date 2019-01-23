Владельцев электроплит собираются лишить льгот

Схема введения социальной нормы потребления электроэнергии для населения вновь обсуждается в российском правительстве. В среду, 23 января, об этом сообщает газета «Коммерсант».
Согласно разработанным предложениям, к 2033 году должны быть постепенно отменены льготы для владельцев электроплит и сельского населения (сейчас для них установлен коэффициент 0,7). Одновременно с этим планируется ввести дифференциацию тарифов в зависимости от величины потребления. До 300 киловатт-часов в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 киловатт-часов — по повышенному, а более 500 киловатт-часов — по экономически обоснованному. Правда, в некоторых регионах эти пороги могут быть увеличены до 500 и 700 киловатт-часов в месяц соответственно.
В аппарате вице-премьера подтвердили назначение совещания, пояснив, что в энергетике необходимо откорректировать изъяны, из-за которых «владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе».
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