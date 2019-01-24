Долевого строительства через полгода уже не будет

24.01.2019 09:00 1357 Софья РУЧКО.

С 1 июля 2019 года договоры долевого строительства запретят. Что ждет покупателей новостроек и как вообще их покупать, если привычная схема уйдет в прошлое?

Долевое строительство — это когда застройщик начинает продавать квартиры еще на этапе рытья котлована. Покупателю жилье обходится дешевле на 20–30%, а застройщик получает деньги на строительство. Схема красивая, но рискованная: успеет ли застройщик сдать дом в срок, да и сдаст ли вообще, никогда не известно. Изменения законодательства предоставят покупателю определенные государственные гарантии.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ЖИЛЬЯ?

Деньги за будущие квартиры покупатели не будут передавать непосредственно застройщику. Их станут переводить на специальные эскроу-счета в банках. И только когда дом сдадут, застройщик сможет забрать эти деньги. Строить же он должен на деньги банка и на собственные средства.

Как объяснил на «Прямой линии» с президентом новый министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, застройщик будет возводить дом на кредитные деньги от банка. ­После того как покупателям отдадут ключи от квартир, часть денег с эскроу-счета поступит в банк на погашение кредита, а оставшееся станет прибылью застройщика.

Система начала работать 1 июля 2018 года. Но пока у застройщикам предоставляют выбор, как продавать квартиры: по договорам долевого участия, как сейчас, или с помощью эскроу-счетов.

С 1 июля 2019 года, как предполагается, эскроу-счета станут обязательными. А договоры долевого участия больше заключаться не будут.

КТО ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ ДОМ НЕ СДАДУТ?

Деньги, вложенные в эскроу-счета, предполагается возвращать через Агентство по страхованию вкладов. Да-да, то самое, которое возвращает средства вкладчикам при отзыве лицензии у банка. Максимальная сумма возмещения покупателям недвижимости будет 10 млн. руб. Такие поправки в закон о страховании вкладов уже разработаны Минфином.

ОБМАНУТЫХ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?

— Если застройщик не исполнит обязательства, то покупатель сможет вернуть свои деньги, — говорит управляющий партнер компании «Юристат» Валерий Новиков.

Но у покупателей появятся другие риски.

— Например, человек положил 2 млн. руб. на эскроу-счет. Проходит год-два, девелопер банкротится, банк отдает покупателю деньги. А аналогичная квартира стоит уже 4 млн., — предполагает исполнительный директор ЖК «Мечта» Максим Никитин.

И еще один момент: если разрешение на строительство дома застройщик получил до вступления изменений в силу, то он имеет право работать так, как раньше (то есть привлекать деньги дольщиков). На ситуацию с теми дольщиками, которые уже оказались обманутыми, новшества тоже никак не повлияют.

ЗАСТРОЙЩИКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ?

Да, безусловно. Строить дома смогут те компании, у которых есть возможность возвращать кредит банкам, ведь доступ к «халявным» деньгам покупателей для них будет закрыт.

К тому же с 1 июля прошлого года, чтобы получить разрешение на строительство, у девелопера должно быть на счете не меньше 10% средств от планируемой стоимости стройки.

Также возводить дома смогут только те компании, которые уже работают в этой сфере не меньше трех лет.

КАК ОТМЕНА ДОЛЕВКИ ОТРАЗИТСЯ НА ЦЕНЕ КВАРТИРЫ?

Многие эксперты однозначно утверждают, что квартиры подорожают. Ведь застройщик будет привлекать заемные ресурсы под банковские проценты, в то время как деньги дольщиков ему доставались бесплатно, без всяких процентов. Свои траты он захочет компенсировать. Поэтому станет продавать квартиры дороже.

Но есть и другое мнение.

— Некоторые эксперты прогнозируют рост стоимости новостроек на 40–60%. Я думаю, что рост вполне возможен, но не такой существенный. ­Дело в том, что застройщики будут стараться строить больше и быстрее, чтобы поскорее получить доступ к деньгам покупателей, лежащих на эскроу-счетах. В итоге предложение на рынке недвижимости если и сократится, то не сильно. Ведь при этом денег у людей больше не станет. Этот фактор не будет давать ценам ­существенно расти, — считает основатель сервиса аренды квартир «Арендатика» Артур Устимов.

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«Новые Черемушки»: скоро новоселье

Картины на стройплощадке второй очереди мини-квартала меняются очень стремительно. Сегодня уже практически возведен монолитный каркас нового дома.

Квартира в ЖК «Новые Черемушки» стала продуманным выбором для самых разных категорий покупателей: кого-то подкупила большая благо­устроенная территория, другим понравились функциональные дома с лаконичными и стильными фасадами, третьи оценили соотношение цена/качество, так как жилье, спроектированное по всем стандартам комфорт-класса, продается по цене эконома.

Лучшей гарантией для тех, кто только планирует покупку квартиры в «Новых Черемушках», стал первый дом мини-квартала. 18-этажный, многосекционный, он был построен и введен в эксплуатацию точно в срок. Сегодня многие хозяева уже завершили ремонты, справили новоселье и, по их же словам, наслаждаются комфортом: просторными прихожими, большими кухнями, отлаженной работой инженерных коммуникаций — и потрясающими панорамными видами города с застекленных лоджий.

Во втором, 21-этажном доме, продажи в котором ведутся уже примерно полтора года, добрая половина квартир распродана. Поэтому, если покупка жилья в «Новых Черемушках» входит в ваши ближайшие планы, стоит поторопиться. Тем более что менеджеры в офисе продаж всегда готовы порадовать вас интересными предложениями.

Сдачи дома в эксплуатацию ждут в 3-м квартале наступившего года.

Сейчас строителям остаются только работы по устройству наружных стен и по разводке коммуникаций.

Квартиры во втором доме ЖК «Новые Черемушки» будут продаваться как без отделки, так и с полной отделкой, чтобы сразу заселиться и наслаждаться новой жизнью.

Ближе к марту будут готовы демонстрационные квартиры с отделкой и без отделки. Потенциальные покупатели смогут заглянуть в ближайшее ­будущее и увидеть, в каких условиях им предстоит жить и растить детей.

Адрес отдела продаж: г. Калуга, ул. Хрустальная, д.1Б.

Телефон: +7 (4842) 222-888 E-mail: info-ng40@yandex.ru

Сайт застройщика: ng40.ru

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В комнате с видом на Оку: одно из лучших предложений в центре Калуги — в доме на Кутузова

Качественная новостройка в историческом центре — это всегда штучный товар. А если при этом в квартиру не проникает шум оживленных улиц, а из окон открывается прекрасный вид на реку, становится понятно, что такое предложение нельзя пропустить.

Дом премиум-класса в районе домов №№ 14–16 по улице Кутузова возводит фирма «Унимаркет». Точнее, это будет целый офисно-жилой комплекс. Причем коммерческие помещения вынесены на первую линию, а все квартиры разместятся в глубине тихого двора. Строительство ведется с использованием экологичных материалов: стены возводятся из керамического кирпича, с облицовочной отделкой.

Первый подъезд будет целиком ­отдан под офисы, которые займут 3 этажа, а жилая часть расположится на 6 уровнях второго подъезда. Всего здесь будет 12 двухкомнатных квартир — по две на этаж — современной планировки, с индивидуальным отоплением, с просторными кухнями и остекленными лоджиями. При этом квартиры на последних этажах можно смело назвать видовыми, поскольку их окна будут выходить на Оку.

Кстати, несмотря на сравнительно небольшую высоту, в доме будет работать лифт, и уставшим после работы жильцам не придется пешком подниматься на 6-й этаж.

Когда дом достроят, для жителей оборудуют закрытый двор с удобными проездами и собственной автостоянкой. ­Конечно, во дворе планируется много места и для детей, которые смогут играть и заниматься спортом на специально оборудованных ­площадках. Буквально в нескольких шагах находится престижный лицей № 9. Ну а по поводу всей остальной инфраструктуры вроде магазинов, банков и кафе лишний раз можно не беспокоиться, поскольку речь идет об объекте в центральной части Калуги.

Средняя стоимость квадратного метра в новом ЖК составит 70 тыс. руб., а купить квартиру можно уже на этапе строительства. По вопросам ипотеки «Унимаркет» сотрудничает с основными банками, действующими в Калуге. А начинать ремонт и заселяться ­можно будет уже весной.

г. Калуга, ул. Кутузова, д. 14,

8 (910) 709–73–50

8 (910) 910–70–29

sergeizhoglichev@mail.ru

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«Молодежный», «Олимп», «Дружба»: притяжение для новоселов

Столичная финансово-строительная корпорация продолжает лидировать на калужском рынке жилья.

Жилой комплекс «Молодежный» в Калуге

Чередование ритмов — естественный режим жизни человека. Для жителей расположенного в популярном у калужан микрорайоне «Тайфун» ЖК «Молодежный» этот режим обеспечен по факту. С одной стороны — ­городская динамика, с другой — тишина живой природы. 10 минут — и ты в центре Калуги, вышел из дома — и вот он, лесной массив.

«Молодежный» — это жилой комплекс с кирпично-монолитной застройкой, обеспечивающей незыблемую прочность и отсекающей ненужный шум. Функциональное и эстетически выверенное благоустройство прилегающей к дому территории — неизменная традиция застройщика. Возле каждого корпуса — паркинг, в каждом дворе — безопасная и современная детская площадка. Полноценная инфраструктура в придачу: школа, детские сады, поликлиника, библиотека, отделения ведущих банков, сетевые супермаркеты, специализированные магазины — все в шаговой доступности.

12 домов комплекса уже введены в эксплуатацию. Корпус № 18 — на очереди. Ждать ее недолго — темпы строительства ­более чем высокие, «Лидер» чувствует себя уверено.

Будущим жильцам на выбор предлагаются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, которые можно приобрести по эксклюзивной субсидированной ставке от Сбербанка. Для тех, кто не любит заморачиваться с отделкой сам, предложениями с чистовыми вариантами в ближайшее время пополнится квартирография 18-го корпуса: стили «пломбир» и «эскимо» — словно любимый вкус детства.

Обнинский «Олимп»

А тем временем в Обнинске стартовали продажи жилья в 3-м корпусе UP-квартала «Олимп». Приставка «UP» — английское «вверх», заявка на высокое качество. Расположен квартал в самом, пожалуй, перспективном районе города — Заовражье. Все прелести современной цивилизации: магазины, кафе, салоны красоты, отделения банков, поликлиника, аптеки — под рукой. И тут же живописные Белкинские пруды и усадьба XIX века.

UP-квартал «Олимп» — комплекс из четырех монолитных многосекционных корпусов переменной этажности. Квартиры высокого класса — «комфорт». Оригинальные фасадные решения, фактура и цвет подчеркивают индивидуальность каждого дома. Охраняемая территория с системой круглосуточного видеонаблюдения обеспечивает безопасность. В подъездах — помещения для колясочных и консьержа. Во дворах — просторные парковки. Многофункциональные детские и спортивные площадки, зеленые зоны и зоны отдыха — и это еще не все: на территории UP-квартала запланировано строительство детского образовательного центра.

1-й и 2-й корпуса сданы в 2017 и 2018 годах, идет их заселение. Полностью проект, включая все объекты инфраструктуры, будет реализован в 2022 г. А пока на очереди 3-й корпус, где можно приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры по максимально выгодной цене. У застройщика — аккредитация в ВТБ и Сбербанке, ведущие российские банки к услугам будущих жильцов «Олимпа».

И дом на улице Дружбы

Наконец, еще один объект ФСК «Лидер» — восьмиэтажный ЖК «Дружба» в калужских Малинниках. Построенный для дольщиков дом уже сдан в эксплуатацию и практически полностью заселен. Своих новоселов ждут последние несколько двух- и трехкомнатных квартир. Спешите успеть!

Офис продаж ЖК «Молодежный»

Адрес: г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 4, средний ­подъезд, на домофоне — 55.

Телефон: +7 (495) 104-79-88

Время работы: 9:00–21:00

Офис продаж UP-квартал «Олимп»