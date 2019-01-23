Выжить после капремонта: у калужанки опять течёт крыша

Историю капремонта на улице Молодёжной 19/14 можно изучать по потолку и обоям квартиры Галины МАЛЫШЕВОЙ. В центре зала, на кухне и в коридоре старые водяные разводы – 2017 года, а у окна - совсем свежие, 2019-го.

- У нас крыша совсем не текла, пока не начался капитальный ремонт, - вздыхает пенсионерка. – Его делали с нарушениями строительных норм.

Первые протечки начались в 2017 году, когда подрядчик ООО «РусЛифт» взялся за работы. В итоге было залито 6 квартир. Галине Малышевой выплатили компенсацию – 50 тысяч рублей. Но протечки не прекратились. Женщина писала жалобы в различные инстанции, обратили внимание на её проблему и в СМИ. Выяснилось, что подрядчик не сделал вовремя стяжку и гидроизоляцию плоской кровли. Его обещали оштрафовать.

- После этого в мой дом пришли четверо мужчин во главе с руководителем ООО «РусЛифт». Он мне заявил: «Ты что ходишь, жалуешься? Давай деньги обратно! Чего ты хочешь?» Был среди этих людей и эксперт из Фонда капремонта. Он назвал меня мошенницей: «Вы что хотите всю квартиру отремонтировать? Жалуетесь, пишите. Вы мошенница!» Я ответила, что лишь хочу, чтобы мой дом не заливало. В ответ руководитель подрядной организации написал расписку, что больше заливов не будет.

Галина Викторовна показывает расписку подрядчика.

А 19 января в квартире случился новый потоп.

- У меня примерно с 12 дня до 12 ночи лил настоящий дождь, - показывает пенсионерка фотографии.

- Я была в шоковом состоянии. Вёдра, тряпки – всё, что было под рукой, подставляла, - вспоминает женщина. – Сразу же позвонила в городскую аварийную службу. Мне ответили, что заявка принята. Спрашиваю: «А дальше что?» «А дальше, если они сочтут нужным, то придут!» Но никто так до сих пор и не явился. Смотрю, как по стенам бегут ручьи, и не знаю, что делать. Живу одна, в квартире течёт, никто не реагирует. Мне стало плохо. Вызывала «Скорую». Врачи сказали, что так у меня инсульт будет. Дали таблетки, предложили в больницу поехать: «Бросьте вы, не расстраивайтесь! Вас не будет, а стена останется!» Мне ведь уже 74 года. Психологически это такое давление, особенно на людей пожилого возраста.

Чтобы хоть кто-то зафиксировал факт протечки, женщина обратилась в полицию. Страж порядка забрал у неё заявление.

- Протечку должны устранять в течение суток. Это постановление Госстроя. У меня есть интернет, я оттуда уже всю информацию вытащила, - говорит пенсионерка.

Поняв, что коммунальщики так и не явятся, женщина разместила посты с фотографиями потопа на своих страничках в соцсетях.

- Хорошо, что ударили морозы. Благодаря им протечки прекратились. Со страхом жду оттепель.

В понедельник Галина Викторовна вновь попыталась вызвать в свою квартиру специалистов. Она показывает тетрадку, всю исписанную номерами. Здесь есть контакты и ГЖИ, и управляющей компании, и Фонда капремонта.

- Я позвонила в свою управляющую компанию «ЖилСерви». Там меня назвали французским словом - шантажисткой. Обратилась в жилинспекцию, мне сказали, что надо принести заявление в Фонд капитального ремонта: «Хорошо, придём, придём!» Но никого нет. Это беспредел. Сегодня в УК отнесла заявление. Теперь они мне говорят, что я должна все вопросы решать только с Фондом капремонта. Один из рабочих, когда ремонтировал крышу, сказал, что на неё выделили 9 миллионов рублей. Где эти деньги? Что происходит? Я в управляющей компании спросила, есть ли у меня долги по квартире. Говорят, что у меня задолженностей нет. Как и все пенсионеры, я сначала плачу за квартиру, а уж потом покупаю себе еду. Если я сейчас не заплачу, то в следующем месяце счёт будет в два раза больше, и я его просто не потяну. То есть всё, что от меня требуется, выполняю, тогда почему с их стороны нет никакой помощи? Разве так можно относиться к людям? По нормам, когда кровля промокла ещё в первый раз, они должны были хорошо её просушить, чтобы не было грибка. Никто ничего не делал. Я вообще считаю, что у меня в связи с капитальным ремонтом квартира находится в аварийном состоянии. В апреле залило балкон. Он весь покосился. Думала, что плита отвалится. У нас и карнизы неправильно установлены, вода из-под них хлещет, а должна уходить по водостокам.

Друзья и близкие советуют пенсионерке сдаться, не мотать себе нервы и сделать ремонт в квартире за свой счёт.

- Если я найму бригаду за свой счёт, то потом должна буду обращаться в суд за компенсацией. Да никто же не заплатит!

В управляющей компании «ЖилСерви» подтвердили, что пенсионерка сначала им звонила, а потом принесла заявление.

- Она принесла заявление, в котором не указано, что нам нужно прийти в её квартиру и составить акт, - рассказала заместитель директора Татьяна ЖУКОВА. – В понедельник Малышева нам звонила и сказала, что в выходные вызывала «Скорую» и полицию, а если бы мы были на работе, то она бы нас разорвала. Крыша находится на гарантии. Она должна в первую очередь обратиться в Фонд капитального ремонта, который производил ремонт кровли. Подрядчик и представители Фонда выйдут на место и составят акт. Если потребуется представитель УК, значит и я с ними выйду.

В Фонде капремонта нам обещали позже прокомментировать ситуацию.