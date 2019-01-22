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«Очень жестко дожимать»: в Калуге объявили войну наглым управляющим компаниям

22.01.2019 16:22 13 1010 Дмитрий Ивьев
«Очень жестко дожимать»: в Калуге объявили войну наглым управляющим компаниям

2019 год обещает стать напряженным для калужских управляющих компаний. Власти области и города обещают навести порядок в этой сфере и в два раза сократить количество организаций, которым выдана лицензия на управление многоквартирными домами.

Прессовать в рамках законодательства

Члены общественной комиссии «ТОС-контроль», созданной в Калуге в начале этого года, еженедельно проводят несколько рейдов по домам, откуда поступили жалобы на сосульки и не убранный управляющими компаниями снег.

Самым проблемным, как сообщили 21 января на планерке в городской управе, оказался дом № 1 на улице Ломоносова. Как мы уже рассказывали, там ледяная глыба, упавшая с крыши, разбила один из автомобилей, припаркованных во дворе. Проблем, впрочем, хватало и в других обследованных членами комиссии дворах. Некоторые из них, по словам жильцов, не убирались с начала зимы.

- Мне нужна ежедневная отчетность в разрезе каждой управляющей компании по количеству предписаний, счетов, которые мы направляем в их адрес, сбивая эти сосульки, о количестве обращений в суд, - прокомментировал продемонстрированные на планерке фото крыш с сосульками и заснеженных дворов городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Мне сейчас не нужны общие фразы о том, что у нас несовершенный мир. Это прекрасно все. Но ответственность – наша. Поэтому очень жестко дожимать! В рамках законодательства прессовать. Потому что это – недопустимо! Я должен видеть реальные действия в отношении управляющих компаний, которые не справляются со своими обязательствами. Внаглую, цинично не выполняют свою работу, - так.

Городской голова пообещал предоставить дополнительные ресурсы управлению городского хозяйства для работ, нормализующих ситуацию.

Ранее, напомним, ситуацию с управляющими компаниями критически оценил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ:

- До конца года количество управляющих компаний в Калуге должно сократиться в два раза. Как хотите, так и выполняйте. От того, что на сегодняшний день есть, ровно в два раза! Захотите придраться, всегда придерётесь. Лишайте лицензий!

Карусель на миллионы

Многие учредители управляющих компаний умудряются делать миллионы за счёт своей наглости и шероховатостей законодательства.

Обычно есть руководитель, учредитель и главный бухгалтер. И они, по кругу меняясь местами, создают все новые и новые УК. Эти же люди являются учредителями частных единых расчётных центров. По всей видимости, истинная задача таких людей – получить доступ к потоку денежных средств за энергоресурсы. Задержав платёж на месяц и разместив этот поток на депозите любого банка, можно получить существенную выгоду. При этом выбить деньги можно с них можно только через суд. И руководство управляющих компаний в открытую заявляет, что будет платить только тогда, когда вступит в силу решение суда последней инстанции. А до этого момента может крутить миллионы у себя на счетах.

Останется только три десятка

На данный момент в Калуге 85 УК имеют лицензию. Но у 16 из них нет в управлении ни одного дома. Многие коммунальщики любят сетовать, что существующие тарифы невыгодны для них.

- Мы ни в коем случае не согласны с этим тезисом, потому что поток заявлений на получение лицензий не иссякает, - объясняет первый заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ. - Если посмотреть состав управляющих компаний и состав заявителей, то мы наблюдаем, что одни и те же лица участвуют в учредительстве и руководстве сразу нескольких УК. То есть по сути мы наблюдаем некую клановость и аффилированность  одних лиц другими.

По его словам, бесконтрольный рост количества управляющих компаний может привести к росту тарифа на содержание общедомового имущества. Что в свою очередь может привести к социальной напряженности в обществе.

- Именно поэтому нужно регулировать деятельность управляющих компаний, - считает Волков. - Этим мы сейчас плотно занимаемся. У нас плотный план мероприятий совместно с ГЖИ, министерствами и ведомствами. Экспертная оценка говорит о том, что при существующих тарифах количество управляющих компаний не должно превышать 20, максимум – 30. Хорошим подспорьем для этого нам будет новый законопроект, который регламентирует радиус деятельности управляющей компании в три километра.

Уважаемые читатели! А как  вы оцениваете работу вашей управляющей компании? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка анатолий артамонов дмитрий разумовский алексей волков городской голова калуги
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