Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 10 января
$ 67.08 0.00
76.91 0.00
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Что будет с калужским рынком недвижимости в 2019-м

10.01.2019 11:15 1 1026 Сергей ПЕТРОВ, фото из архива www.kp40.ru
Что будет с калужским рынком недвижимости в 2019-м

В четверг, 10 января, главный редактор портала о калужской недвижимости «Калугахаус» Кирилл ГУСЕВ опубликовал свой прогноз на тему того, что будет происходить в Калуге со строительной отраслью в наступившем году. Он выделил пять важных тем.

- Главный тренд года — сокращение долевого строительства, - считает Гусев. - Рынок разделится на две части: крупные проекты эконом-класса будут продаваться по новым правилам и станут дороже (на 5-20%, пишут московские эксперты). Но вот беда, никакого резерва для повышения цен у большинства новостроек нет: это скромные высотки с типовым благоустройством и парковочным полем во дворе, и при близкой цене люди будут выбирать вторичку, а то и вовсе частные дома. Прошлогодние исследования Калугахауса эту мысль подтверждают. Вторая часть рынка — квартиры в уже построенных домах. Здесь фора у точечной застройки в районах с уже сложившейся инфраструктурой.

Вторая тема – квартиры с ремонтом. Он, по мнению Гусева, является одним из немногих способов увеличить ценность предложения. Однако речь идет не о «социальном» ремонте в отдельно взятых квартирах, а о ремонте целыми стояками.

В продолжение этой темы специалист рассматривает вопрос влияния Фонда капремонта на конечную цену жилья. Следующий год, по мнению Гусева, покажет, насколько программа капремонта оправдает ожидания.

- Если [отремонтированные за счет Фонда, - прим. ред.] крыши не потекут, а фасады не осыпятся, рынок премирует всех владельцев недвижимости, - считает Гусев. - Шаг навстречу может сделать и сам Фонд капремонта, повысив прозрачность всех процедур. В правовом-то смысле все правильно, но понимания, что происходит, у людей мало. Есть с чем работать. А так вполне европейская история: вкладываем 20 млн. в капремонт, рыночная стоимость каждой из 50 квартир вырастает на 200 тысяч (а в соседнем доме падает на 300). 

Ещё один пункт – коттеджные посёлки. В 2019-м, по мнению специалиста, стоит ожидать их возвращения. 

- Теперь их движущая сила не рост благосостояния, как в 2011-м, а осознание, что квартира эконом-класса неплохо подходит на роль временного жилья, но не семейного гнезда. Аудитория — те, кто не успел влезть в ипотеку «для молодых семей» или имеет какие-то накопления в денежной или имущественной форме. 

Последний вопрос, рассматриваемый в прогнозе – городская среда.

- Не факт, что в 2019 году мы увидим какой-то «модельный» проект благоустройства, как в Туле или в Казани, зато есть возможность немного доработать городские правила благоустройства, чтобы получить эффект сразу по всему городу.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
фото из архива www.kp40.ru
Тэги: недвижимость жкх
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

В Турынино появится «депрессивный квартал» 28.12.2018 09:18

Очередной дом снесли в центре Калуги 23.12.2018 21:30

Застройщиков на год освободили от налога 20.12.2018 14:43

Узаконенная ошибка: власти признали, что «свечка» на Воронина испортила облик Калуги 21.11.2018 14:41

Прокуратура не нашла нарушений при сносе дома Яковлева 15.11.2018 15:32

Народные новости
234 1
stas_k
1899 7
Overburn
1479 3
Sony

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 12 января, 10:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
сб 12 января, 12:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
вс 13 января, 12:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

чт 10 января, 19:00
«Новогодние приключения Маши и Вити»
Филармония
сб 12 января, 13:00
Музыкально-игровая программа для детей «Матушка Метелица»
Филармония
сб 12 января, 17:00
Рождественские истории с органом
Дом музыки
вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 10 января, 19:00
Рождественские встречи. "Лазори"
Дом музыки
пт 11 января, 19:00
«Рождественский концерт»
Филармония
пн 14 января, 19:00
Трансляция фестиваля искусств «Русская зима»
Филармония
сб 12 января, 21:00
Сплин Tribute
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.