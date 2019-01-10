Что будет с калужским рынком недвижимости в 2019-м

В четверг, 10 января, главный редактор портала о калужской недвижимости «Калугахаус» Кирилл ГУСЕВ опубликовал свой прогноз на тему того, что будет происходить в Калуге со строительной отраслью в наступившем году. Он выделил пять важных тем.

- Главный тренд года — сокращение долевого строительства, - считает Гусев. - Рынок разделится на две части: крупные проекты эконом-класса будут продаваться по новым правилам и станут дороже (на 5-20%, пишут московские эксперты). Но вот беда, никакого резерва для повышения цен у большинства новостроек нет: это скромные высотки с типовым благоустройством и парковочным полем во дворе, и при близкой цене люди будут выбирать вторичку, а то и вовсе частные дома. Прошлогодние исследования Калугахауса эту мысль подтверждают. Вторая часть рынка — квартиры в уже построенных домах. Здесь фора у точечной застройки в районах с уже сложившейся инфраструктурой.

Вторая тема – квартиры с ремонтом. Он, по мнению Гусева, является одним из немногих способов увеличить ценность предложения. Однако речь идет не о «социальном» ремонте в отдельно взятых квартирах, а о ремонте целыми стояками.

В продолжение этой темы специалист рассматривает вопрос влияния Фонда капремонта на конечную цену жилья. Следующий год, по мнению Гусева, покажет, насколько программа капремонта оправдает ожидания.

- Если [отремонтированные за счет Фонда, - прим. ред.] крыши не потекут, а фасады не осыпятся, рынок премирует всех владельцев недвижимости, - считает Гусев. - Шаг навстречу может сделать и сам Фонд капремонта, повысив прозрачность всех процедур. В правовом-то смысле все правильно, но понимания, что происходит, у людей мало. Есть с чем работать. А так вполне европейская история: вкладываем 20 млн. в капремонт, рыночная стоимость каждой из 50 квартир вырастает на 200 тысяч (а в соседнем доме падает на 300).

Ещё один пункт – коттеджные посёлки. В 2019-м, по мнению специалиста, стоит ожидать их возвращения.

- Теперь их движущая сила не рост благосостояния, как в 2011-м, а осознание, что квартира эконом-класса неплохо подходит на роль временного жилья, но не семейного гнезда. Аудитория — те, кто не успел влезть в ипотеку «для молодых семей» или имеет какие-то накопления в денежной или имущественной форме.

Последний вопрос, рассматриваемый в прогнозе – городская среда.

- Не факт, что в 2019 году мы увидим какой-то «модельный» проект благоустройства, как в Туле или в Казани, зато есть возможность немного доработать городские правила благоустройства, чтобы получить эффект сразу по всему городу.