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Как с 1 января подорожал вывоз мусора

09.01.2019 21:30 2 833 Даниил Марченко
Как с 1 января подорожал вывоз мусора

Как известно, ещё в апреле 2018 года прошёл конкурс по выбору единой компании, которая будет заниматься вывозом, обработкой и захоронением мусора. Победителем стал «Калужский региональный экологический оператор».

Атака на свалки

Декларируемая цель нововведения — борьба с несанкционированными свалками, а также попытка сделать вывоз отходов своевременным. При этом сама система обращения с ТКО по задумке властей станет более прозрачной и понятной жителям.

До этого в России тарифицировалось только размещение мусора на полигонах, а единой ставки на вывоз и сбор отходов на контейнерных площадках не было. Острее всего ситуация в частном секторе. В настоящее время администрации муниципалитетов Калужской области выявляют объекты индивидуального жилья, многоквартирные жилые дома и юридические лица, не имеющие договоров на сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов. По информации министерства строительства и ЖКХ, по результатам проделанной работы количество договоров увеличилось до 73,6%, хотя в начале 2017 года эта цифра составляла всего лишь 40%.

Вдохновлённые капремонтом

И если раньше вопросы вывоза мусора решались в индивидуальном порядке, то, согласно вступающим в силу изменениям в ФЗ «Об отходах производства и потребления», заключение договоров с регио­нальным оператором станет обязательным.

Новую платёжку калужане получат уже в феврале 2019 года и, скорее всего, она будет объединена с квитанцией за капремонт. То есть жильцы получат одну бумажку с двумя штрих-кодами, по которым можно оплатить каждую услугу. Вообще, начальник Управления ЖКХ Руслан Маилов любит сравнивать услугу единого оператора с тем, что делает Фонд капитального ремонта.

— Система будет похожа, но с важной разницей, что если в Фонде мы собрали определённую сумму и на эту сумму сделали определённый объём работ, то в этом случае мы должны будем сделать 100% работ вне зависимости от того, сколько денег собрано. Поэтому, если услуга не будет оплачена, область поможет оператору из других источников, а с должниками будут разбираться в судебном порядке.

5,05 с 1.01

В Калужской области сохранится прежняя схема оплаты: в многоквартирных домах — с квадратного метра, в частных — с человека. Министерство конкурентной политики уже утвердило тарифы на услуги единого оператора. Они рассчитываются исходя из целого ряда показателей: расходы на захоронение, обработка (сортировка) отходов, их сбор и транспортировка, а также расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с отходами, сбытовые расходы (по сомнительным долгам) и банковская гарантия. Ну и не забываем про повышенный до 20% НДС.

В случае с частными домовладениями тариф будет зависеть от числа жителей того или иного муниципального образования. Если оно превышает 10 тысяч человек, то плата составит 103,49 рубля в месяц, а если население меньше — 66,23.

В многоквартирных домах тариф в регионе единый — 5,05 рубля с квадратного метра. Для сравнения: до реформы калужане платили за вывоз мусора 4,6 рубля, а жители Обнинска — 1,8. А сильнее всего новые правила почувствуют на себе жители ряда населённых пунктов, где до этого вообще не оплачивали данную услугу. Правда, по отдельным муниципальным образованиям Маилов пообещал даже снижение сумм, но, где именно это произойдёт, не уточнил.

Жалобная книга

Конечно, отдельная тема — это то и дело появляющиеся несанкционированные свалки. Такие отходы по закону должны быть ликвидированы собственниками земельных участков. При обнаружении несанкционированных мест размещения мусора региональный оператор направляет уведомление о необходимости ликвидации свалки собственнику. Если в течение 30 дней этого не происходит, региональный оператор убирает её собственными силами и требует возмещения расходов в судебном порядке.

Если же сами жители окажутся недовольны тем, как производится вывоз мусора, то сначала следует попытаться решить этот вопрос с самим региональным оператором. В случае, если мер по обращению не принято, пожаловаться можно будет в региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, уже сформирован колл-центр, куда можно позвонить и проконсультироваться по поводу платежей или оставить свою жалобу.

Нелирическое отступление

Помимо появления новой платёжки традиционно с нового года вырастут и все остальные тарифы. Правда, в 2019-м это произойдёт в два этапа. По данным регионального министерства конкурентной политики, для Калужской области на первом этапе коммунальные платежи вырастут с 1 января (на 1,7%) в связи с повышением налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, на втором — с 1 июля (на 2,0%) — это ежегодная индексация платы за коммунальные услуги.

Для жителей области с 1 июля 2019 года тарифы по электроснабжению вырастут в среднем на 3%, а по водоснабжению и водоотведению — соответственно на 2 и 2,1%. Тепло для калужан станет дороже на 1,7%, а газ — на 1,4%.

Эта статья была опубликована в №1 газеты «Калужский перекрёсток» от 02.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Тэги: жкх коммуналка
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