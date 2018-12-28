Разборки в коммуналке: розетка довела до суда

Как только Владимир оказывается на пороге коммунальной квартиры, раздаются крики. Соседи тут же высыпают в коридор. Хлопают двери, плачут дети. И начинается выяснение отношений.

- Почему не горит свет в коридоре? – спрашивает абсолютно спокойно Владимир. – Вы сломали выключатель?

- Выключатель старый. Его давно надо было поменять! Дому-то уже сколько лет!

- Ты же мужик, возьми, да и поменяй!

- Ни копейки сюда не вложил, всё мы сами! Только и умеешь, что кляузы писать!

- Господь тебя накажет! Помяни моё слово!

Дамы кричат так, что у них на шее вздуваются жилы, у одной на нервной почве начинают дрожать руки. Женщины не позволяют парню, уходя, закрыть входную дверь. Вместо этого хлопают ею перед его носом с такой силой, что от стены отлетают куски штукатурки.



Владимир со своей девушкой Татьяной у входа в общежитие.

Суд да дело

Коммунальная шестикомнатная квартира находится в общежитии на улице Веры Андриановой в Калуге. Две из шести комнат принадлежат Владимиру МАРКИНУ и его бабушке. Несколько лет назад семья молодого человека из коммуналки съехала. Комнаты стала сдавать. Тогда-то и пришли баснословные счета за свет - больше 2000 рублей. Студент решил выяснить, с чем это связано.

- Оказалось, что соседи воруют электричество, - заявляет Владимир. - Женщина в обход своего счётчика установила розетку. В итоге всё шло на общий счётчик. Мы звонили в управляющую компанию, несколько раз вызвали электрика. Он подтвердил факт незаконного подключения, составил акты. Но в полиции состава преступления не нашли. Пришлось обращаться в прокуратуру. Участкового лишили премии. Но и после этого ход делу не дали. Я заново собирал кипу документов. Несколько лет ушло на то, чтобы дело передали в суд. Он признал соседку виновной. В итоге женщина была оштрафована на 10 тысяч рублей. А вот возместить ущерб жильцам коммунальной квартиры оказалось невозможно, так как нельзя установить, сколько же электричества и с какого года женщина воровала.



Владимир заснял незаконные розетки в коммуналке.

Розетку в итоге демонтировали. Казалось бы, на этом можно поставить точку. Но Владимир уверен, что воровство электричества продолжается и по сей день.

- Одну розетку демонтировали, другую - оставили. Мы составили акт, электрик сам вышел, незаконные провода порезал. Но на следующий день, когда я пришёл в общежитие, то убедился - все провода заново смонтированы. Видимо, сосед сам их восстановил. В управляющей компании заявили, что больше по нашему обращению выходить не будут. Теперь они отвечают, что не вправе проводить какие-либо работы внутри квартиры, только до входной двери.



Вот такие счётчики висят над каждой комнатой.

Обращения в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию и Управление ЖКХ результатов не дали.

- Кроме того, соседи изводят людей, которым я сдаю комнаты, - считает Владимир. - За год сменилось несколько человек. Я сдал комнату студентке. Вернувшись домой, она не смогла открыть входную дверь. Оказалось, та заперта изнутри. Жильцы сделали вид, что не слышат, как девушка пытается попасть в квартиру. В итоге она простояла под дверью до тех пор, пока я не появился. Вскоре после этого случая студентка съехала. Надеюсь, что после выхода статьи, управляющая компания направит электрика для демонтажа незаконной розетки.

Держаться нету больше сил

У остальных жильцов коммуналки своя версия произошедшего. Женщины не скрывают: действительно была установлена незаконная розетка. Однако уверяют - это вынужденная, крайняя мера.



Ольга КОСТЕЕВА на общей кухне.

– Почему жильцы провели розетку в обход счетчика? Да потому что на протяжении многих лет он сдавал комнату мигрантам, – рассказывает Ольга КОСТЕЕВА. – В ней жило 5 человек то ли узбеков, то ли молдаван. Они пользовались водой из электрического бака. А все эти расходы оплачивали мы. Пытались договориться по-хорошему, но в ответ услышали: «Платили, платите и будете платить!». Сначала с нами пыталась судиться его бабушка, теперь – он. Бабушка требовала, чтобы ей разделили места общего пользования. Суд объяснил, что в коммунальной квартире это невозможно. Мы подали встречный иск с требованиями компенсировать часть расходов на установку пластиковых окон, входной двери в местах общего пользования. В суде по просьбе его бабушки мы пошли на мировую. Пожилая женщина обещала, что будет выплачивать по 500 рублей ежемесячно. Но прошло уже энное количество времени, мы ничего не получили, кроме постоянных разборок и нервотрёпки.

Ольга рассказывает, что остальные живут между собой мирно, стараются своими силами обустроить быт. Недавно отремонтировали ванну и туалет.

- На это скинулись все, кроме Вовы, - добавляет она.



Пластиковые окна на кухне и в коридоре.



Ремонт в ванной и туалете.

- Его никто не трогает, он вообще живёт отдельно. Но всё время жалуется, что мы воруем свет. Да у нас над каждой комнатой счётчики висят, а общий - на лестничной площадке. Владимир заставил нас поставить на кухне личные розетки. У него две семьи квартирантов, и вот у них почему-то только одна розетка. Его квартирантка не пользуется стиральной машинкой, стирает руками. Воду берёт из общего бака. Получается, что мы оплачиваем её стирку. А он привязался к розетке на кухне. Эта розетка от плиты с электроподжигом, которой мы все пользуемся, - рассказывает Галина СЕРЁГИНА.



Та самая розетка раздора.

- Может, они фен включают или блендер, - предполагает Владимир.

Женщины замечают, что если Владимиру не нравится эта розетка, то он может сам её заменить на любую другую, они не возражают.

- Нет, это должны сделать вы, - отвечает на это молодой человек. – А по поводу ремонта общеквартирного имущества ко мне никто никогда не обращался.

- Владимир жить нам спокойно не даёт, все соседи от него плачут. Мы к нему не ходим, его дел не касаемся. Даже стараемся лишний раз не выходить из своих комнат, когда он появляется на пороге, - говорит Галина.

- Сил уже нет всё это терпеть. Куда он только на нас не жаловался, осталось только к Малахову на телевидение обратиться, - добавляет Ольга.

Личные разборки

В управляющей компании ООО «ГУК» нам рассказали, что регулярно получают письма от Владимира Маркина и обращения по поводу его жалоб из всевозможных инстанций.

- Это коммунальная квартира, - подчёркивают в УК. - Управляющая компания обслуживает общее имущество до входа в квартиру. Внутри квартиры собственники имеют право распоряжаться своим имуществом как пожелают. Жильцы могут нанять любого стороннего электрика. У нас нет такого количества сотрудников, чтобы выполнять платные заявки. У Владимира Маркина конфликт с соседями. Он пытается какую-то розетку убрать. Но это нас не касается. Это личное имущество. Сейчас Владимир сказал: «Уберите розетку». А потом придёт сосед и заявит, что это его личная розетка и мы не имели права её трогать.

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