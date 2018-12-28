В Турынино появится «депрессивный квартал»

Вместо обещанного элитного многоэтажного района в Турынино, на улице Советской построят малоэтажное бюджетное жильё. Об этом рассказали проектировщики и застройщик в среду, 27 декабря, на градостроительном совете.

- Сейчас экономическая ситуация в стране изменилась в части осуществления жилищного строительства. Мы уходим от долевого строительства. Застройщик перешёл на концепцию, которая была опробована в «Кошелев-проекте». Это трёхэтажные, четырёх-пятиэтажные дома. От старого проекта остаётся высотная застройка, на которую уже получено разрешение на строительство, - объясняла представитель проектной организации Елена КЛИНКОВА. - В отличие от «Кошелев-проекта» расстояния между домами значительно больше, у каждого жилого дома есть нормативное количество машиномест и детских площадок. В предыдущем проекте застройщик хотел застроить территорию 14-15-этажными домами.

Также в микрорайоне планируют построить три садика, два из них будут размещаться на первых этажах жилых домов, и школу на 1100 мест. А ближе к улице Ждамировской возведут два магазина.

Представленный проект возмутил членов совета.

- Это полный расколбас, - переговаривались они между собой.

- Я понимаю, на застроенной территории город вынужден искать жилые помещения и реализовывать встроенные дошкольные учреждения, - заметила начальник Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН. - Но там, где свободные земельные участки, когда мы утверждаем проект планировки, предусматривать встроенные? Для города это проблематично будет в использовании, будут поступать жалобы граждан, которые там будут проживать.

- Можно приветствовать решение заказчика отказаться от строительства многоэтажек в пользу более малоэтажного жилья, - прокомментировал проект Кирилл ГУСЕВ. - Но никакой комфортной среды мы не видим. Это парковочное поле, где по барачному принципу натыканы пятиэтажки. Здесь никаких улиц не создаётся, одни проезды. Люди, которые здесь будут жить, как они отличат один дом от другого? По цвету, наверное. Я считаю, что ценность для города нулевая...Здесь пожарный вариант. Мы не имеем морального права утверждать этот проект.

- Нельзя эту идею одобрять! – один за другим высказывались члены совета.

- Основная идея заключается в том, чтобы на земельном участке предложить вариант для более свободного размещения и объектов, и улично-дорожной сети, - рассказал замдиректора строительной компании Сергей КАТАРЖУК.

Он пояснил, что в результате нового проекта будет построено не 430 тысяч кв. м жилья, как планировалось, а только 170 тысяч кв. м.

- Дополнительная проработка мнения людей позволила внести изменения. Что касается архитектуры района, вы прекрасно понимаете, в какой-то степени желание создания архитектурного облика имеется, но экономическая целесообразность играет определённую роль, - добавил он.

- Из экономической целесообразности сейчас нужно делать бараки? – ответили ему на это.

- Зачем вы отходите от своего имиджа?

- Это не солнечный город! – возмущались архитекторы.

- Мы сейчас застроим эту территорию бараками. В Турынино, в общем-то, смотреть больше не на что, - заметил Александр КУРЕЦ. - Этот турбиновский микрорайон – не шедевр. Если в «Кошелев-проекте» есть хорошая окружающая среда, есть экология, ландшафт, визуальная близость к городу, то здесь ничего нет. Мы привязываем этот микрорайон далеко не к лучшему образованию. Смотреть практически не на что. Трудно представить, как это будет востребовано... Плодить асоциальные зоны в будущем не хочется.

- Речь идёт о получении максимальной выгодны с этого участка. Готовы ли мы иметь это жилое образование на своей территории? – рассуждал начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН. - Совет не может согласиться с представленным проектом. Планировку всё-таки нужно поменять. Как это сделать, застройщик должен решить для себя сам. Плодить депрессивные территории на окраинах Калуги - неправильно.

При этом осталось неизвестным, прислушается ли к решению градсовета застройщик. Ведь оно носит только рекомендательный характер.

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