С новой платёжкой! Вывоз мусора подорожает с 1 января

Во вторник, 25 декабря, в Калуге состоялся объединённый брифинг управления ЖКХ и министерства конкурентной политики, посвящённый новым тарифам в сфере обращения с отходами.

В Калужской области сохранится прежняя схема оплаты: в многоквартирных домах - с квадратного метра, а в частных - с человека. А вот тарифы изменились. Теперь жители индивидуальных домов из муниципальных образований с населением свыше 10 тысяч человек будут платить 103,49 рубля с человека в месяц, а для остальных населённых пунктов тариф составит 66,23 рубля.

Для многоквартирных домов назначен единый тариф по всей области - 5,05 руб./кв.м. Напомним, что нынешний тариф для Калуги составляет 4,6 рубля, а для Обнинска - 1,8. А сильнее всего новые правила почувствуют на себе жители 22 муниципальных образований, где ранее плата за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов вообще не взималась.

Уважаемые читатели! А сколько вы платите за услуги ЖКХ этой зимой? Расскажите в комментариях!