Калужские инновации: сосульки на Театралке сбивали шваброметатели

Во вторник, 25 декабря, на улице Театральной в Калуге молодые люди боролись с сосульками с помощью швабр. Уборочный инвентарь попросту бросали в лед, откалывая куски от него.

Несколько раз швабры попадали в стенку недалеко от окон, метательное орудие застревало на трубе отопления. Прохожие шарахались и обходили стороной опасную зону, в которой могло и по голове шваброй прилететь. Но юноши упорно сбивали сосульки с крыши.

В итоге наледь победили, окна выжили.

Чем молодых людей не устроила стремянка, которая стояла рядом и с которой также можно было сбивать лед, история умалчивает.

Видео автора.

Уважаемые читатели! А как бы вы боролись с подобной наледью? Делитесь опытом в комментариях!