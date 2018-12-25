Калужские инновации: сосульки на Театралке сбивали шваброметатели

Во вторник, 25 декабря, на улице Театральной в Калуге молодые люди боролись с сосульками с помощью швабр. Уборочный инвентарь попросту бросали в лед, откалывая куски от него.
Несколько раз швабры попадали в стенку недалеко от окон, метательное орудие застревало на трубе отопления. Прохожие шарахались и обходили стороной опасную зону, в которой могло и по голове шваброй прилететь. Но юноши упорно сбивали сосульки с крыши.
В итоге наледь победили, окна выжили.
Чем молодых людей не устроила стремянка, которая стояла рядом и с которой также можно было сбивать лед, история умалчивает.
Видео автора.
Уважаемые читатели! А как бы вы боролись с подобной наледью? Делитесь опытом в комментариях!
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