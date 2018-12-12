Свисающий с крыши снег угрожает детям

После обильных снегопадов и резкого потепления, которое пришло в Калугу несколько дней назад, в городе обострилась ситуация с наледью и сосульками на крышах домов.

Так, опасная ситуация образовалась у дома №20 по улице Глаголева. Мимо этого дома ходят десятки учеников школы №11, а у них над головой висят ледяные глыбы со снегом.

Тротуар в этом месте никак не огорожен.

Информацию о проблеме мы передали в Госжилинспекцию.

Фото: Наталья ЧААДАЕВА.

Уважаемые читатели! А как обстоят дела с сосульками на ваших домах? Занимается ли проблемой ваша управляющая компания? Пишите в комментариях!