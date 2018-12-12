34 тысячи калужан задолжали Фонду капремонта

347 миллионов рублей составляет задолженность жителей области перед Фондом капремонта. Об этом на недавнем заседании калужского областного правительства рассказал и.о. директора Алексей ИВАНОВ.
- 34 тысячи 475 лицевых счётов имеют просроченную задолженность, - сообщил Иванов.
Чтобы решить эту проблему, Фонду приходится обращаться в суд. Уже поданы 31 тысяча заявлений.
В то же время Иванов отметил, что собираемость взносов составила почти 92%.
К слову, не платят не только жители. По словам Иванова, довольно приличную задолженность имеет администрация Калуги и Министерство обороны.
- Если мы спрашиваем с населения, то и здесь вопросов быть не должно! – прокомментировал ситуацию губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
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