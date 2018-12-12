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34 тысячи калужан задолжали Фонду капремонта

12.12.2018 12:24 1 244 Елена Французова
34 тысячи калужан задолжали Фонду капремонта

347 миллионов рублей составляет задолженность жителей области перед Фондом капремонта. Об этом на недавнем заседании калужского областного правительства рассказал и.о. директора Алексей ИВАНОВ.

- 34 тысячи 475 лицевых счётов имеют просроченную задолженность, - сообщил Иванов.

Чтобы решить эту проблему, Фонду приходится обращаться в суд. Уже поданы 31 тысяча заявлений.

В то же время Иванов отметил, что собираемость взносов составила почти 92%.

К слову, не платят не только жители. По словам Иванова, довольно приличную задолженность имеет администрация Калуги и Министерство обороны.

- Если мы спрашиваем с населения, то и здесь вопросов быть не должно! – прокомментировал ситуацию губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

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Тэги: жкх капремонт алексей иванов анатолий артамонов
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