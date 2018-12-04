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Отопление подорожает сразу на 54-70% для 15 тысяч калужан

04.12.2018 14:51 5 1253 Дмитрий Ивьев
Отопление подорожает сразу на 54-70% для 15 тысяч калужан

С октября 2019 года жители малоэтажных домов, которые подключены к централизованному отоплению и не имеют счётчиков, вынуждены будут увеличить траты на тепло. В понедельник, 3 декабря, на заседании в гордуме депутаты одобрили проект постановления губернатора «Об установлении предельных индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

- Причиной роста является вступление в силу новых нормативов по отоплению, утверждённых приказом министерства тарифного регулирования Калужской области, - объясняют в гордуме.

В октябре 2019 года плата за отопление возрастет на 70% для 398 человек – жителей одноэтажных многоквартирных домов.

Для 14,5 тысячи человек, проживающих в двухэтажных домах, в зависимости от вида благоустройства размер платы за отопление увеличится на 54-59%.

Для калужан из трёх- и четырёхэтажных домов в зависимости от года постройки и благоустройства размер платы за отопление увеличится на 5-8%.

Напомним, об этом подорожании, которое объясняют высокими теплопотерями в малых домах, заговорили ещё два года назад. Тогда калужанам из малоэтажных домов предлагали устанавливать счётчики и переходить на индивидуальное отопление. Всего в городе на индивидуальное отопление перевели 86 домов. Однако не везде жильцы согласились на такие изменения.

Некоторые депутаты высказались за то, чтобы оказать какую-то помощь жителям малоэтажек. Этот вопрос собираются позже рассмотреть на отдельном заседании.

Уважаемые читатели! А сколько вы платите за отопление? Расскажите в комментариях!


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Тэги: жкх коммуналка
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