Отопление подорожает сразу на 54-70% для 15 тысяч калужан

С октября 2019 года жители малоэтажных домов, которые подключены к централизованному отоплению и не имеют счётчиков, вынуждены будут увеличить траты на тепло. В понедельник, 3 декабря, на заседании в гордуме депутаты одобрили проект постановления губернатора «Об установлении предельных индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».
- Причиной роста является вступление в силу новых нормативов по отоплению, утверждённых приказом министерства тарифного регулирования Калужской области, - объясняют в гордуме.
В октябре 2019 года плата за отопление возрастет на 70% для 398 человек – жителей одноэтажных многоквартирных домов.
Для 14,5 тысячи человек, проживающих в двухэтажных домах, в зависимости от вида благоустройства размер платы за отопление увеличится на 54-59%.
Для калужан из трёх- и четырёхэтажных домов в зависимости от года постройки и благоустройства размер платы за отопление увеличится на 5-8%.
Напомним, об этом подорожании, которое объясняют высокими теплопотерями в малых домах, заговорили ещё два года назад. Тогда калужанам из малоэтажных домов предлагали устанавливать счётчики и переходить на индивидуальное отопление. Всего в городе на индивидуальное отопление перевели 86 домов. Однако не везде жильцы согласились на такие изменения.
Некоторые депутаты высказались за то, чтобы оказать какую-то помощь жителям малоэтажек. Этот вопрос собираются позже рассмотреть на отдельном заседании.
Уважаемые читатели! А сколько вы платите за отопление? Расскажите в комментариях!
|
Ещё один потоп: вода залила дорогу на Правом берегу 04.12.2018 11:34
Авария на Маяковке: дома затопило, улицы превратились в каток 03.12.2018 11:56
Крупнейшую управляющую компанию ликвидируют в Калуге 28.11.2018 14:48
На 10 улицах отключат электричество 21.11.2018 17:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: