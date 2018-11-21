На 10 улицах отключат электричество

В четверг, 22 ноября, в домах на 10 улицах Калуги не будет электричества. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщают энергетики.
Публикуем список адресов.
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Отключение с 9:00 до 16:00:
Отключение с 9:00 до 18:00:
Отключение с 9:00 до 12:00:
Отключение с 10:00 до 11:00:
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