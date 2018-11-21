На 10 улицах отключат электричество

21.11.2018 17:41 873 Дмитрий Ивьев

В четверг, 22 ноября, в домах на 10 улицах Калуги не будет электричества. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщают энергетики. Публикуем список адресов. Отключение с 9:00 до 16:00: ул. Забойная, 33-54

пер. Забойный, 1-19, 2-24,

пер. Штрековый, 23. Отключение с 9:00 до 18:00: ул. Дзержинского, 83, 85, 91, 92б, 93, 95,

ул. Кирова, 78, 80, 92б. Отключение с 9:00 до 12:00: ул. Пухова, 27/25, 29, 31, 33, 35, 37,

ул. Чичерина, 23,

ул. Телевизионная, 26. Отключение с 10:00 до 11:00: ул. Мельничная, 1-55, 2-54,

ул. Зелёная 2-28.



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