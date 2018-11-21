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На 10 улицах отключат электричество

21.11.2018 17:41 0 873 Дмитрий Ивьев
На 10 улицах отключат электричество

В  четверг, 22 ноября, в домах на 10 улицах Калуги не будет электричества. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщают энергетики.

Публикуем список адресов.

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Забойная, 33-54
  • пер. Забойный, 1-19, 2-24,
  • пер. Штрековый, 23.

Отключение с 9:00 до 18:00:

  • ул. Дзержинского, 83, 85, 91, 92б, 93, 95,
  • ул. Кирова, 78, 80, 92б.

Отключение с 9:00 до 12:00:

  • ул. Пухова, 27/25,  29, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Чичерина, 23,
  • ул. Телевизионная, 26.

Отключение с 10:00 до 11:00:

  • ул. Мельничная, 1-55, 2-54,
  • ул. Зелёная 2-28.


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Тэги: жкх коммуналка
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