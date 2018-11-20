Город сменил подрядчика, отвечающего за уборку

За содержание калужских дорог сейчас несут ответственность две организации: МБУ СМЭУ и Служба единого заказа городского хозяйства. МБУ отвечает за уборку центральной части Калуги и Правого берега. Зона ответственности второй организации – микрорайоны Малинники, Северный, Силикатный и Анненки.
- С 1 августа уборкой территорий, обслуживаемых Службой единого заказа, осуществляет новая подрядная компания, - сообщил на городской планёрке 19 ноября начальник УГХ Алексей ВОЛКОВ. – Замена предыдущего подрядчика произошла по причине нарушений, выявленных в его работе. В результате удалось высвободить порядка 27 млн. рублей и направить их на работы по развитию улично-дорожной сети города.
По словам Волкова, в результате смены подрядчика удалось существенно сократить расходы по содержанию городских территорий. Одновременно увеличились затраты на утилизацию ТБО. Всего на содержание, уборку Калуги до конца 2019 года в муниципальной казне предусмотрен 241 миллион рублей.
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