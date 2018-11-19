Дворцы зарастают мусором: чиновники и подрядчик не могут договориться

На улице Большой Амур в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области уже около месяца не вывозят негабаритный мусор. Свалка разрастается и грозит перекрыть проезжую часть.

- Так свалка выглядела в субботу, 18 ноября, - рассказала наша читательница Анна ПЕТИНА, приславшая фото. - Утром было темно, я по встречной полосе объезжала что-то большое посередине дороги. Это просто ужас.

За комментариями мы обратились к главе администрации сельского поселения «Село Дворцы» Татьяне КУЗЬМИЧУК. По её словам, компания, которая занимается вывозом мусора, уже месяц не выполняет добросовестно свои обязанности.

– У нас с ними нет контракта, компания работает с жителями по договору публичной оферты, - пояснила она. – Мы пытаемся решить эту проблему, каждый день занимаемся.

Назвать какие-либо сроки, когда территорию всё же приберут, она не смогла.

Своя правда у директора компании, которая занимается вывозом мусора в Дворцах.

– Посмотрите внимательно на фото, мусорные контейнеры переполнены? Нет. Мы каждый день вывозим мусор из контейнеров, работаем по установленным тарифам. По закону мы ничего не нарушаем, - пояснил Игорь ЕПИХИН. – То, что там находится – это негабаритный мусор, строительный. И мы не обязаны его убирать. Можно заключить отдельный договор. Мы не раз предлагали это администрации, но ответа не последовало.

Как он отметил, раньше компания всё же вывозила такой мусор. Но делалось это параллельно с другими работами и, по сути, просто по доброте душевной.

Что касается мусора с фото, то подрядчик всё же собирается его убрать в понедельник или вторник. И выставить отдельный счёт Дзержинскому району, которому принадлежит эта земля.