Тарифы ЖКХ в 2019 году вырастут дважды

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление об индексации тарифов ЖКХ в 2019 году. Текст документа в среду, 14 ноября, опубликовали на официальном портале правительства.
- В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, а с 1 июля дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года, - говорится в сообщении кабинета министров. - До настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно – только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%.
Отметим, что при таком поэтапном повышении тарифов в июле рост составит 4,14% к уровню 2018 года.
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