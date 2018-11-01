Кому отключат электричество 2 ноября

01.11.2018 17:11 533 Дмитрий Ивьев

В пятницу, 2 ноября, в деревне Плетеневка на территории Калуги не будет электричества у жителей шести улиц. Энергетики сообщили о проведении плановых ремонтных работ. Отключение с 8:30 до 17:00: ул. Садовая,

ул. Полевая,

1-й Полевой проезд,

2-й Полевой проезд,

3-й Полевой проезд,

4-й Полевой проезд.

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