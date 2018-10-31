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Ноябрь начнётся массовыми отключениями электричества

31.10.2018 16:26 0 1714 Дмитрий Ивьев
Ноябрь начнётся массовыми отключениями электричества

В четверг, 1 ноября, в пригородах Калуги ожидаются массовые отключение электричества. Об этом сообщает городская управа.

Временные трудности для жителей связаны с проведением плановых ремонтных работ.

С 6:00 до 20:00:

  • Колюпаново (ул. Полянская),
  • Доможирово.

С 8:00 до 20:00:

  • Железняки (ул. Правды, ул. Ароматная),
  • Галкино,
  • Груздово,
  • Починки.

С 9:00 до 17:00:

  • Большие Козлы,
  • Малые Козлы,
  • Мужачи,
  • Еловка,
  • СНТ Радуга,
  • СТ Домостроитель.


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Тэги: жкх коммуналка
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