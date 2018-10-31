Ноябрь начнётся массовыми отключениями электричества

31.10.2018 16:26 1714 Дмитрий Ивьев

В четверг, 1 ноября, в пригородах Калуги ожидаются массовые отключение электричества. Об этом сообщает городская управа. Временные трудности для жителей связаны с проведением плановых ремонтных работ. С 6:00 до 20:00: Колюпаново (ул. Полянская),

Доможирово. С 8:00 до 20:00: Железняки (ул. Правды, ул. Ароматная),

Галкино,

Груздово,

Починки. С 9:00 до 17:00: Большие Козлы,

Малые Козлы,

Мужачи,

Еловка,

СНТ Радуга,

СТ Домостроитель.

Уважаемые читатели! Если где-то в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей