Ноябрь начнётся массовыми отключениями электричества

В четверг, 1 ноября, в пригородах Калуги ожидаются массовые отключение электричества. Об этом сообщает городская управа.
Временные трудности для жителей связаны с проведением плановых ремонтных работ.
С 6:00 до 20:00:
|
С 8:00 до 20:00:
|
С 9:00 до 17:00:
|
Уважаемые читатели! Если где-то в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Кому отключат электричество 25 октября 24.10.2018 17:12
Счетами на десятки тысяч за коммуналку занялась ГЖИ 22.10.2018 17:00
Лифты встали: в Калуге ветеран спускается с 7 этажа со стулом 22.10.2018 08:56
«Они издеваются»: на Суворова оставили без воды не те дома 19.10.2018 09:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: