Кому отключат электричество 25 октября

24.10.2018 17:12 1256 Дмитрий Ивьев

Из-за плановых ремонтных работ в четверг, 25 октября, в разных частях Калуги не будет электричества. С 9:00 до 17:00: ул. Кооперативная, 8. С 12:00 до 16:00: Секиотово (ул. Мелиораторов, Березовая, Сиреневая, Ромодановская).

СНТ Буровик, Здоровье, Лесовод, Березка. С 6:00 до 20:00: Муратовка, Тихонова Пустынь (частично). С 8:00 до 17:00: д. Крутицы.



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