Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 24 октября
$ 65.31 0.00
74.86 0.51
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Кому отключат электричество 25 октября

24.10.2018 17:12 0 1256 Дмитрий Ивьев
Кому отключат электричество 25 октября

Из-за плановых ремонтных работ в четверг, 25 октября, в разных частях Калуги не будет электричества.

С 9:00 до 17:00:

  • ул. Кооперативная, 8.

С 12:00 до 16:00:

  • Секиотово (ул. Мелиораторов, Березовая, Сиреневая, Ромодановская).
  • СНТ Буровик, Здоровье, Лесовод, Березка.

С 6:00 до 20:00:

  • Муратовка, Тихонова Пустынь (частично).

С 8:00 до 17:00:

  • д. Крутицы.


 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: жкх коммуналка
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Счетами на десятки тысяч за коммуналку занялась ГЖИ 22.10.2018 17:00

Лифты встали: в Калуге ветеран спускается с 7 этажа со стулом 22.10.2018 08:56

«Они издеваются»: на Суворова оставили без воды не те дома 19.10.2018 09:07

6 вопросов и ответов о новых правилах вывоза твёрдых коммунальных отходов 18.10.2018 21:30

Улицу Суворова оставят без воды 18.10.2018 14:50


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 27 октября, 12:00
Программа, посвященная 100-летию образования ВЛКСМ
Обнинск
сб 27 октября, 15:00
Бесплатный мастер-класс по фигурному катанию
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
ср 31 октября, 19:00
Хэллоуин на катке
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей
пн 31 декабря, 18:30
Выставка «Ремесло из прошлого»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

чт 25 октября, 19:00
«МультиКосмос»
Филармония
сб 27 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 27 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 27 октября, 17:00
Концерт световых кукол и уникальных марионеток
Дом музыки

Концерты

пт 26 октября, 19:00
Сергей Лазарев в Калуге НОВОЕ ШОУ «N TOUR»
Филармония
сб 27 октября, 13:00
«Осенние забавы»
Филармония
пт 26 октября, 19:00
"Хоровые зарисовки современного города"
Дом музыки
пт 26 октября, 21:00
Tribute-группа Черный Вторник
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Тайна магазина игрушек
Веном
Без меня
Человек на Луне
Новости компаний

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Телеметрия от «Ростелекома» принесла в дома Обнинска комфорт, а в семьи – экономию

«Ростелеком» предложил общаться нон-стоп

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 Вчера 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

CRM-система как фактор роста бизнеса

К чему снится сауна: толкование сна по сонникам

Как выбрать подходящую микроволновую печь. Поможет промокод Техпорт

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.