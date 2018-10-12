Кому отключат электричество на выходных

В воскресенье, 14 октября, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества на двух улицах. Список адресов опубликовала городская управа.

Отключение с 9:00 до 17:00:

пер. Труда, д. 1;

ул. Советская, 1а, 2а, 3а, 4а, 2-32, 32а, 18.

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