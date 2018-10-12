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Кому отключат электричество на выходных

12.10.2018 16:20 0 602 Дмитрий Ивьев
Кому отключат электричество на выходных

В воскресенье, 14 октября, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества на двух улицах. Список адресов опубликовала городская управа.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • пер. Труда, д. 1;
  • ул. Советская, 1а, 2а, 3а, 4а, 2-32, 32а, 18.

Уважаемые читатели! Если где-то в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: коммуналка жкх
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