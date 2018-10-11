Жителей трёх улиц попросили не включать воду

Как мы уже рассказывали, в Дзержинском районе коммунальщики проводили работы по подключению новой скважины в деревне Устье к магистральному водоводу. А в четверг, 11 октября, «Калугаоблводоканал» сообщил о промывке водопроводных сетей в посёлке Полотняный Завод.
Мероприятия затронут дома на трёх улицах посёлка: Горняк, Школьной и Мира.
Жителей просят до 17:00 не пользоваться холодным водоснабжением, чтобы избежать засоров на внутридомовых сетях.
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