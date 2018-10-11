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Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Жителей трёх улиц попросили не включать воду

11.10.2018 09:04 0 423 Дмитрий Ивьев
Жителей трёх улиц попросили не включать воду

Как мы уже рассказывали, в Дзержинском районе коммунальщики проводили работы по подключению новой скважины в деревне Устье к магистральному водоводу. А в четверг, 11 октября, «Калугаоблводоканал» сообщил о промывке водопроводных сетей в посёлке Полотняный Завод.

Мероприятия затронут дома на трёх улицах посёлка: Горняк, Школьной и Мира.

Жителей просят до 17:00 не пользоваться холодным водоснабжением, чтобы избежать засоров на внутридомовых сетях.

Уважаемые читатели! Если где-то в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: жкх
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