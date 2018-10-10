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Калужан вынуждают судиться с горуправой

10.10.2018 21:30 3 304 Елена Французова
Калужан вынуждают судиться с горуправой

В противном случае капитального ремонта своего дома они могут и не дождаться.

Состояние жилфонда Калуги оставляет желать лучшего. Многие дома уже на ладан дышат— нуждаются в срочном ремонте. Поняв, что коммунальщики не спешат решать насущные проблемы, жители обращаются в суды и выигрывают их. Но городские власти не спешат исполнять решения судов.

Многомиллионные штрафы

Эту проблему в очередной раз подняли судебные приставы на координационном совещании в Доме правительства.

С июля по сентябрь этого года в Управление ЖКХ Калуги за неисполнение решений суда представлено 123 административных протокола на сумму 7 млн. рублей. Всего же с начала года составлено 308 протоколов на сумму, превышающую 14 млн. рублей. А ведь эти деньги могли пойти на ремонт разваливающихся калужских многоэтажек.

— Подход к решению проблемы требует кардинальных изменений, — заявил главный судебный пристав Калужской области Иван ЗУБОВ. — В этой связи считаем необходимым поставить вопрос на контроль губернатора Калужской области.

— Общий объём работ по капитальному ремонту увеличить мы не сможем, — ответил на это глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. — Когда мы принимаем решение в пользу какого-то гражданина, я бы попросил суд к этому внимательнее относиться. Когда мы его осчастливливаем, мы  кого-то обездоливаем  — это обязательно. Ведь если мы где-то добавили, значит, где-то должны изъять. Взять неоткуда.

Время Ч

Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУ­МОВСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день в 245 домах Калуги должен быть произведён ремонт по решениям суда. Градоначальник подчеркнул, что с каждым годом таких домов становится всё больше и больше.

— На исполнение всех судебных решений в городе потребуется более 4 млрд. рублей,  — рассказал он. — Был проведён анализ по всем вынесенным решениям суда, на его основании составлен план выполнения ремонта по каждому дому. По всем судебным решениям, находящимся на исполнении в Службе судебных приставов, поданы заявления о предоставлении отсрочек.

Разумовский назвал срок исполнения всех судебных решений: 2035 год. При этом он считает, что привести в порядок дома должен помочь Фонд капремонта. Хотя за счёт его средств можно финансировать далеко не все виды работ.

— Например, есть работы, которые касаются установки ливневых стоков на крыше. Крышу ремонтируют, а стоки не делают, — сказал градоначальник. — Дома, требующие по решению суда проведения капитального ремонта, должны в приоритетном порядке включаться в региональную программу Фонда капитального ремонта. Подобный подход реализован, например, в Республике Карелия.

Анатолий Артамонов пообещал рассмотреть возможность внесения изменений в областное законодательство. Тогда, по оценке Разумовского, все решения суда будут исполнены уже к 2027 году.

Фонд — резиновый

К слову, неделей раньше городской голова предложил включить калужские дома-памятники в Фонд программы капитального ремонта жилья, поскольку программа «Старый город», которая должна решать эту проблему, не финансируется.

— Все эти старые дома надо в первую очередь включать в программу капитального ремонта. В 2021 году наш город уже должен быть красивым (Калуге исполнится 650 лет. — Прим. авт.). Поэтому в 2019–2020 годах основная часть работ должна быть проведена. Там, где не хватает ресурсов, можно комплексно подойти к ремонту дома. Фасады, крыши — как минимум чтобы дома не разрушались, — сказал Дмитрий Разумовский.

Для тех домов, на которые не хватит средств фонда капремонта, будут искать инвесторов, а если и средств инвесторов не хватит, ремонтировать за счёт города. Список домов, которые попадут в программу ремонта, градоначальник поручил составить к началу следующего года.

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.

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Тэги: жкх недвижимость иван зубов анатолий артамонов дмитрий разумовский
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