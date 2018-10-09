Кому в среду отключат электричество

В среду, 10 октября, в Калуге вновь планируется отключение электричества из-за проведения ремонтных работ. На этот раз они пройдут на площади Победы.

Отключение с 9:00 до 21:00:

Пл. Победы, 3, 4, 5, 7.

Уважаемые читатели! А как долго вы бы смогли обходиться без электричества? Пишите в комментариях!