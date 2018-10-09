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Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Кому в среду отключат электричество

09.10.2018 14:25 0 229 Дмитрий Ивьев
Кому в среду отключат электричество

В среду, 10 октября, в Калуге вновь планируется отключение электричества из-за проведения ремонтных работ. На этот раз они пройдут на площади Победы.

Отключение с 9:00 до 21:00:

  • Пл. Победы, 3, 4, 5, 7.

Уважаемые читатели! А как долго вы бы смогли обходиться без электричества? Пишите в комментариях!


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Тэги: жкх коммуналка
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