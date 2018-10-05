Дом снесли на Плеханова

Дом №72 на улице Плеханова в Калуге снесли. Работы завершились в пятницу, 5 октября.
Деревянный многоквартирный дом, на первом этаже которого располагался пункт по приёму макулатуру, сгорел в июле прошлого года. С тех пор никакие работы в нём не проводились. Хотя местные жители утверждали, что в развалинах периодически кто-то живёт.
Что сейчас будет на этом участке, пока не уточняется. Согласно данным публичной кадастровой карты, земля предназначена для размещения многоквартирного дома.
Фото автора.
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