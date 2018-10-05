Выставка «Квартиры и дома» 6-7 октября. Что вам там делать?

05.10.2018 10:48 453

Осень — отличное время для решения квартирного вопроса! Тем более такая солнечная, как в этом году. Даже дом можно успеть построить до холодов. Все застройщики Калуги подготовились к вашему визиту на 100%. Вот почему надо обязательно заглянуть на выставку в торговый комплекс 21 век. Три застройщика из 11 заявили о скидках в открытую. Остальные наверняка что-то уступят в личной беседе — не отдавать же вас конкурентам. Это касается и банков, и строителей, и агентств недвижимости. Полный список конкурентов вот:

Таширстрой

Кошелев-проект

Группа ПИК

ЖК «Веснушки»

СК «Капитель»

Микрорайон «Хороший»

ЖК «Новые Черемушки»

ЖК «4 сезона»

ЖК «Анненки»

ЖК «Взлетный»

Газпромбанк

Московский индустриальный банк

Связь-банк

Банк «Россия»

Совкомбанк

Инвестиционный банк «БКС»

АН «Новый адрес»

АН «Китеж»

СК «Игла»

Антей

ИСК-Групп

Прочие подробности — на 2018.kalugahouse.ru. Партнеров в этот раз целых три: производитель кухонных вытяжек «Эликор», интернет- и ТВ-провайдер «Макснет» и строительная компания «Игла».

Итак, 6-7 октября, торговый комплекс 21 век на Кирова, 1, с 10-30 до 19-00. Вход свободный, 0+