Выставка «Квартиры и дома» 6-7 октября. Что вам там делать?

Осень — отличное время для решения квартирного вопроса! Тем более такая солнечная, как в этом году. Даже дом можно успеть построить до холодов. Все застройщики Калуги подготовились к вашему визиту на 100%. Вот почему надо обязательно заглянуть на выставку в торговый комплекс 21 век. Три застройщика из 11 заявили о скидках в открытую. Остальные наверняка что-то уступят в личной беседе — не отдавать же вас конкурентам. Это касается и банков, и строителей, и агентств недвижимости. Полный список конкурентов вот:
Прочие подробности — на 2018.kalugahouse.ru. Партнеров в этот раз целых три: производитель кухонных вытяжек «Эликор», интернет- и ТВ-провайдер «Макснет» и строительная компания «Игла».
Итак, 6-7 октября, торговый комплекс 21 век на Кирова, 1, с 10-30 до 19-00. Вход свободный, 0+
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