Как подорожает электричество: опубликован прогноз на 2019 год

В 2019 году в России дважды подорожает электричество. Такой прогноз в четверг, 4 октября, со ссылкой на Министерство экономического развития опубликовали калужские энергетики.

По сравнению с нынешними ценами с 1 января тариф вырастет для населения в среднем на 1,7%, с 1 июля – на 3,3%. Для остальных потребителей подорожание составит 2,8% и 5,9% соответственно.

Отмечается также, что с 1 января 2019 года тарифы для населения будут рассчитаны исходя из ставки НДС в 20%.

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