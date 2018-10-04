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Как подорожает электричество: опубликован прогноз на 2019 год

04.10.2018 09:51 4 1355 Дмитрий Ивьев
Как подорожает электричество: опубликован прогноз на 2019 год

В 2019 году в России дважды подорожает электричество. Такой прогноз в четверг, 4 октября, со ссылкой на Министерство экономического развития опубликовали калужские энергетики.

По сравнению с нынешними ценами с 1 января тариф вырастет для населения в среднем на 1,7%, с 1 июля – на 3,3%. Для остальных потребителей подорожание составит 2,8% и 5,9% соответственно.

Отмечается также, что с 1 января 2019 года тарифы для населения будут рассчитаны исходя из ставки НДС в 20%.

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Тэги: коммуналка жкх
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