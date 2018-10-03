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На четырёх улицах отключат электричество

03.10.2018 16:50 0 425 Дмитрий Ивьев
На четырёх улицах отключат электричество

В четверг, 4 октября, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ.

Публикуем список домов, в которых в течение дня не будет света.

Отключение с 8:30 до 17:00:

  • ул. Болдина 2-16,
  • ул. Больничная 3-11, 13, 15, 17,
  • ул. Никитина 68,
  • ул. Спортивная 3.

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Тэги: жкх коммуналка
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