На четырёх улицах отключат электричество

В четверг, 4 октября, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ.

Публикуем список домов, в которых в течение дня не будет света.

Отключение с 8:30 до 17:00:

ул. Болдина 2-16,

ул. Больничная 3-11, 13, 15, 17,

ул. Никитина 68,

ул. Спортивная 3.

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