На трёх улицах отключат электричество

В среду, 3 октября, в Калуге не будет электричества в домах на трёх улицах. Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

С 8:30 до 16:00:

ул. Николо-Козинская 61, 65, 67, 90,

ул. Степана Разина 42, 44, 46, 48,

ул. Никитина 32, 34, 36.

Уважаемые читатели! А у вас дома часто отключается электричество? Расскажите в комментариях с указанием улицы!