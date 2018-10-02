На трёх улицах отключат электричество

В среду, 3 октября, в Калуге не будет электричества в домах на трёх улицах. Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ.
С 8:30 до 16:00:
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Уважаемые читатели! А у вас дома часто отключается электричество? Расскажите в комментариях с указанием улицы!
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