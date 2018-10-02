Расплата пришла: 2,4 миллиона заплатили за разрытия в Калуге

За девять месяцев этого года за нарушения при проведении земляных работ в Калуге было выписано штрафов почти на 2,4 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 1 октября, на планерке в горуправе сообщил председатель комитета административного и жилищного контроля Александр БАРСУКОВ.
По его словам, в этом году было выдано 762 разрешения на право производства земляных работ.
- В настоящее время осуществляются работы по 126 адресам, - сказал Барсуков.
Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ поинтересовался, в какие сроки организации обязаны ликвидировать разрытия и восстановить дорожное полотно:
- Какие нормативные сроки асфальтирования? Я приведу конкретный пример: угол Московская – Кирова – это, наверное, самое крупное разрытие в центре города. Сейчас работы завершены, а люди ходят по доскам. Когда будет восстановлено тротуарное покрытие? Также Кирова, 25а. Мы два года назад в рамках программы «Городская среда» сделали великолепный двор. Ну, понятно, подготовка к зиме, есть подготовка. Тут можно требовать только то, чтобы восстановление было настолько филигранным, чтобы его можно было и не заметить.
- Предписание выдано, - ответил Барсуков. - Придётся приметь штрафные санкции, если в течение двух дней не будет ликвидировано разрытие на Кирова-Московской.
- Вдохновляет ваш боевой настрой, - заметил на это городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
Градоначальник поинтересовался почему количество разрытий с каждым годом увеличивается.
- Очень плохие, изношенные сети у нас. Поэтому они копают, копают и копают! – ответил Барсуков.
- Ликвидация разрытий происходит очень долго, - считает Разумовский. - Неделю бывает стоит. Это недопустимо. Я прошу самым жестким образом здесь реагировать.
Также Разумовского не устроило качество работ.
- Надо приучать делать сразу, быстро и качественно, – сказал он.
Начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ пояснил, что при вскрытии теплотрассы зачастую обнаруживается, что менять придётся и обветшавшие бетонные плиты перекрытий. В итоге проходит неделя, а то и две с момента, когда эти плиты заказаны и доставлены.
- Планировать лучше надо, – ответил на это градоначальник. - Они должны быть на складе в определённом количестве.
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