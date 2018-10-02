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Военный городок в Калуге более двух месяцев остаётся без воды

02.10.2018 10:00 1 639
Военный городок в Калуге более двух месяцев остаётся без воды

Жители военного городка в Калуге уже более двух месяцев лишены горячего и холодного водоснабжения. Коммунальное предприятие Минобороны обещало прийти на помощь, однако проблема не решена до сих пор.

 

Ситуация для жителей нескольких домов по Одоевскому шоссе в настоящее время близка к критической. Там с 23 июля отсутствует горячее и холодное водоснабжение. Единственным источником является цистерна местного водоканала. Большинству жильцов этого недостаточно. Её хватает только на то, чтобы приготовить пищу и помыть посуду. А с 29 сентября вода перестала поступать совсем.

Всего от водоснабжения отключены три многоквартирных дома: № 7, 9 и 11. Немалая часть жителей – дети, инвалиды и пенсионеры, которым достаточно сложно носить воду в вёдрах. По словам местных жителей, люди в отчаянии хотят всё бросить и уехать.

В управляющей компании Минобороны, которая должна была решить существующую проблему, не дают никаких комментариев. Журналистам дозвониться туда удалось лишь спустя месяц после отключения воды. Там сообщили, что проблема возникла на скважине – сломался насос, однако денег на его ремонт нет.

К настоящему времени ситуация в домах Минобороны по Одоевскому шоссе не изменилась. По словам одного из жителей дома №7, военные коммунальщики ни о чём население не информируют. Кроме того, стало известно, что и ранее в домах были проблемы с водоснабжением – жильцам подавалась непригодная для питья жидкость. Всего в заложниках у Минобороны оказалось более 300 человек.

Коммунальные проблемы есть и в других военных городках региона. Так, под угрозой срыва находится подготовка к отопительному сезону в Козельске и Серпухове-15. Управляющая компания Минобороны не успела провести там необходимый ремонт теплосетей и нарушила сроки подготовки к зиме. Сообщается, что несколько детских садов и школ остались без тепла, которое должно было поступить туда ещё 17 сентября.

Неделей ранее состоялось заседание членов регионального правительства Калужской области, на котором губернатор региона подготовил представление на имя замминистра обороны РФ о несоответствии занимаемой должности начальника жилищно-коммунального отдела №7 МО РФ Владимира Мокрогузова.


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Тэги: жкх военный городок артамонов мокрогузов
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