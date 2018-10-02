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Кому сделают капремонт в 2019 году: публикуем полный список

02.10.2018 08:00 13 4102 Дмитрий Ивьев
Кому сделают капремонт в 2019 году: публикуем полный список

В 2019 году на территории Калуги капитальный ремонт планируется провести в 112 домах, жильцы которых платят взносы в так называемый «общий котёл». Перечень объектов утвердила городская управа. Соответствующее постановление опубликовано 1 октября на сайте администрации.

Все работы будут оплачены из средств Фонда капремонта. Завершить их должны не позднее 31 декабря 2019 года.

Самый дорогой ремонт запланирован в доме №25 на улице Кирова – это пятиэтажка, выходящая фасадом на Театральную площадь. За 41,5 миллиона рублей там должны привести в порядок систему центрального отопления, крышу и фасад.

Меньше всего денег заплатят строителям за дом №291 к.1 на улице Московской. Ремонт отмостки обойдётся в 294 тысячи.

Полный перечень домов, которые попали в программу капремонта в Калуге в 2019 году:

Адрес Тип работ Стоимость (в рублях)
Бульвар Энтузиастов, 8 ремонт крыши 16,223,900
Переулок Воинский, 1 ремонт крыши 4,843,300
Переулок Воинский, 6 ремонт крыши 6,345,660
Аэропортовская, 2 ремонт крыши, фасада 8,600,800
Билибина, 17 ремонт крыши 9,962,491
Болдина, 16 ремонт крыши 5,066,600
Болотникова, 4 ремонт крыши 8,871,940
Валентины Никитиной, 51 ремонт крыши 6,476,470
Вишневского, 18 ремонт крыши 10,459,680
Дарвина, 21 ремонт крыши 1,909,600
Добровольского, 31 ремонт крыши 8,785,700
Кирова, 92Б ремонт фасада, отмостки 3,725,620
Максима Горького, 3 к.1

ремонт системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения

 4,828,380
Максима Горького, 41

ремонт системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения

 6,372,370
Маршала Жукова, 50 ремонт крыши, фасада 18,229,470
Маршала Жукова, 52 ремонт крыши 6,387,920
Московская, 264 ремонт крыши, фасада 13,233,050
Московская, 333 ремонт крыши, фасада 13,942,785
Октябрьская, 10 ремонт крыши 8,316,000
Пестеля, 1/90 ремонт крыши 11,675,510
Поле Свободы, 85 ремонт крыши, фасада, отмостки 9,672,945.60
Пролетарская, 118 ремонт крыши 10,709,160
Пролетарская, 159 ремонт крыши 9,102,940
Путейская, 7 ремонт крыши 6,853,000
Пухова, 31 к.1 ремонт крыши 4,581,500
Пухова, 40 ремонт крыши 4,081,000
Салтыкова-Щедрина, 79а ремонт крыши 4,335,100
Советская, 18 к.1 ремонт крыши, фасада 8,950,697
Телевизионная, 19 ремонт фасада 3,168,396
Фридриха Энгельса, 11

ремонт системы холодного водоснабжения, центрального отопления,

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 7,145,850
Росва, Мира, 7 ремонт крыши 3,896,200
Росва, Советская, 23 ремонт крыши 5,929,000
Салтыкова-Щедрина, 91

ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения,

крыши, фасада

 28,053,188
Воскресенская, 31 ремонт крыши, фасада, ремонт системы электроснабжения 3,907,731
Чебышева, 4 ремонт крыши, фасада,отмостки 4,113,932
Ленина, 96 ремонт фасада, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 2,200,410
Ленина, 98 ремонт фасада, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 3,277,370
Московская, 291 к.1 ремонт отмостки 294,000
Кирова, 25 ремонт системы центрального отопления,крыши, фасада 41,466,105
Кирова, 38 ремонт крыши, фасада 8,221,907
Кирова, 96 ремонт крыши, фасада 7,176,523
Ленина, 88/1 ремонт крыши, фасада 6,536,752
Ленина, 86 ремонт крыши, фасада 7,330,160
Театральная, 10 ремонт крыши, фасада 5,310,290
Дзержинского, 25 ремонт крыши, фасада 9,645,188
Достоевского, 21 ремонт крыши, фасада 5,266,647
Дзержинского, 15А ремонт системы центрального отопления 1,914,750
Дзержинского, 93 ремонт крыши 6,986,980
Чичерина, 11 ремонт крыши 9,620,380
Никитина, 133 к.1 ремонт (замена) лифтового оборудования 8,415,000
Добровольского, 26

ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 7,026,020
Калинина, 15 ремонт канализации 5,669,500
Чижевского, 24 ремонт крыши 8,305,220
Московская, 317 ремонт крыши 9,286,200
Переулок Малинники, 7

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомовго прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 7,670,940
Площадь Мира, 2

ремонт системы холодного волоснабжения, горячего водоснабжения, канализации,

системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 16,424,500
Территория Психбольницы, 23

ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы электроснабжения,

системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомовго прибора учета системы горячего водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения, установка общедомовго прибора учета системы электроснабжения

 1,960,480
Территория Психбольницы, 24

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системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения, установка общедомовго прибора учета системы электроснабжения

 2,049,490
Валентины Никитиной, 22

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 1,143,540
Валентины Никитиной, 45

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 4,833,400
Вишневского, 2

ремонт системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 4,979,950
Гагарина, 11

ремонт системы холодного волоснабжения, горячего водоснабжения, канализации,

системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 24,547,640
Герцена, 9А

ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, системы электроснабжения,

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета электроснабжения

 1,473,590
Грабцевское шоссе, 116 к. 1

ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,

с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения

 7,908,530
Грабцевское шоссе, 116 к. 2

ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, 

с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения

 7,813,080
Грабцевское шоссе, 116 к. 3

ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, 

с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения

 7,325,020
Дубрава, 6

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 2,651,650
Дубрава, 12 ремонт системы центрального отопления 2,803,700
Константиновых, 6

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомовго прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 6,757,150
Константиновых, 9

ремонт системы системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 5,159,350
Космонавта Комарова, 45

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

крыши, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 17,989,130
Маяковского, 39

ремонт системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 3,963,120
Механизаторов, 21

ремонт системы центрального отопления,

установка общедомового прибора теплоснабжения

 4,659,560
Мичурина, 30

ремонт системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 4,272,930
Мичурина, 36

ремонт системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 5,520,910
Молодежная, 19/14

ремонт системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 6,000,230
Молодежная, 20

ремонт системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 7,691,190
Московская, 121 к.1

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 4,081,100
Московская, 240

ремонт системы системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 7,184,500
Московская, 295 к.1

ремонт системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 6,109,480
Московская, 315 к.1

ремонт системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 3,994,630
Московская, 321

ремонт системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 5,572,890
Моторная, 30А

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 4,261,420
Никитина, 106

ремонт системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 4,838,500
Плеханова, 94

ремонт системы холодного водоснабжения, канализации,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 5,280,790
Поле Свободы, 131 к. 3А

ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, 

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 1,231,870
Поле Свободы, 131 к. 4А

ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, 

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения

 1,231,870
Поле Свободы, 24

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 1,552,020
Поле Свободы, 30

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, 

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 1,796,970
Поле Свободы, 38

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 1,565,820
Пригородная, 11

ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,

с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения

 1,977,290
Пригородная, 13

ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, 

с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения

 6,517,950
Пригородная, 29

ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, 

с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения

 4,345,370
Проезжая, 18

ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 3,487,240
Проезжая, 23

ремонт системы центрального отопления,

с установкой общедомового прибора учета теплоснабжения

 7,814,930
Пролетарская, 116

ремонт системы горячего водоснабжения, канализации,

системы центрального отопления,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 5,675,010
Пролетарская, 139 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, канализации 8,982,190
Пролетарская, 21

ремонт системы горячего водоснабжения,

с установкой общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения

 11,476,300
Пролетарская, 90

ремонт системы холодного водоснабжения,

с установкой общедомового прибора учета холодного водоснабжения

 1,859,540
Суворова, 118 ремонт канализации 13,726,400
Радищева, 3 ремонт крыши 2,930,774
Труда, 4 к.2 ремонт отмостки 335,160
Светлая, 6 ремонт крыши 7,613,760
Воронина, 13/52 ремонт крыши, отмостки 1,781,872
Труда, 32

ремонт системы горячего водоснабжения,

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения

 9,680,910
Труда, 9А

ремонт системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения

 1,351,240
Воронина, 15 ремонт крыши, фасада, отмостки 8,388,202
Карла Либкнехта, 40

ремонт системы холодного водоснабжения,

с установкой общедомового прибора учета холодного водоснабжения

 1,501,200
Фридриха Энгельса, 147

ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,

системы центрального отопления, с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения,

установка общедомового прибора учета теплоснабжения

 9,100,150
Канищево, Новая, 6

ремонт системы холодного водоснабжения,

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения

 1,670,940
Канищево, Новая, 8

ремонт системы холодного водоснабжения, 

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения

 1,352,160
Переулок Пушкина, 3 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 3,985,890

Уважаемые читатели! А  вашем доме уже делали капремонт? Поделитесь впечатлениями в комментариях!


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Тэги: коммуналка жкх капремонт
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