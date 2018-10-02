Кому сделают капремонт в 2019 году: публикуем полный список

В 2019 году на территории Калуги капитальный ремонт планируется провести в 112 домах, жильцы которых платят взносы в так называемый «общий котёл». Перечень объектов утвердила городская управа. Соответствующее постановление опубликовано 1 октября на сайте администрации.
Все работы будут оплачены из средств Фонда капремонта. Завершить их должны не позднее 31 декабря 2019 года.
Самый дорогой ремонт запланирован в доме №25 на улице Кирова – это пятиэтажка, выходящая фасадом на Театральную площадь. За 41,5 миллиона рублей там должны привести в порядок систему центрального отопления, крышу и фасад.
Меньше всего денег заплатят строителям за дом №291 к.1 на улице Московской. Ремонт отмостки обойдётся в 294 тысячи.
Полный перечень домов, которые попали в программу капремонта в Калуге в 2019 году:
|Адрес
|Тип работ
|Стоимость (в рублях)
|Бульвар Энтузиастов, 8
|ремонт крыши
|16,223,900
|Переулок Воинский, 1
|ремонт крыши
|4,843,300
|Переулок Воинский, 6
|ремонт крыши
|6,345,660
|Аэропортовская, 2
|ремонт крыши, фасада
|8,600,800
|Билибина, 17
|ремонт крыши
|9,962,491
|Болдина, 16
|ремонт крыши
|5,066,600
|Болотникова, 4
|ремонт крыши
|8,871,940
|Валентины Никитиной, 51
|ремонт крыши
|6,476,470
|Вишневского, 18
|ремонт крыши
|10,459,680
|Дарвина, 21
|ремонт крыши
|1,909,600
|Добровольского, 31
|ремонт крыши
|8,785,700
|Кирова, 92Б
|ремонт фасада, отмостки
|3,725,620
|Максима Горького, 3 к.1
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения
|4,828,380
|Максима Горького, 41
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения
|6,372,370
|Маршала Жукова, 50
|ремонт крыши, фасада
|18,229,470
|Маршала Жукова, 52
|ремонт крыши
|6,387,920
|Московская, 264
|ремонт крыши, фасада
|13,233,050
|Московская, 333
|ремонт крыши, фасада
|13,942,785
|Октябрьская, 10
|ремонт крыши
|8,316,000
|Пестеля, 1/90
|ремонт крыши
|11,675,510
|Поле Свободы, 85
|ремонт крыши, фасада, отмостки
|9,672,945.60
|Пролетарская, 118
|ремонт крыши
|10,709,160
|Пролетарская, 159
|ремонт крыши
|9,102,940
|Путейская, 7
|ремонт крыши
|6,853,000
|Пухова, 31 к.1
|ремонт крыши
|4,581,500
|Пухова, 40
|ремонт крыши
|4,081,000
|Салтыкова-Щедрина, 79а
|ремонт крыши
|4,335,100
|Советская, 18 к.1
|ремонт крыши, фасада
|8,950,697
|Телевизионная, 19
|ремонт фасада
|3,168,396
|Фридриха Энгельса, 11
|
ремонт системы холодного водоснабжения, центрального отопления,
установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|7,145,850
|Росва, Мира, 7
|ремонт крыши
|3,896,200
|Росва, Советская, 23
|ремонт крыши
|5,929,000
|Салтыкова-Щедрина, 91
|
ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения,
крыши, фасада
|28,053,188
|Воскресенская, 31
|ремонт крыши, фасада, ремонт системы электроснабжения
|3,907,731
|Чебышева, 4
|ремонт крыши, фасада,отмостки
|4,113,932
|Ленина, 96
|ремонт фасада, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|2,200,410
|Ленина, 98
|ремонт фасада, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|3,277,370
|Московская, 291 к.1
|ремонт отмостки
|294,000
|Кирова, 25
|ремонт системы центрального отопления,крыши, фасада
|41,466,105
|Кирова, 38
|ремонт крыши, фасада
|8,221,907
|Кирова, 96
|ремонт крыши, фасада
|7,176,523
|Ленина, 88/1
|ремонт крыши, фасада
|6,536,752
|Ленина, 86
|ремонт крыши, фасада
|7,330,160
|Театральная, 10
|ремонт крыши, фасада
|5,310,290
|Дзержинского, 25
|ремонт крыши, фасада
|9,645,188
|Достоевского, 21
|ремонт крыши, фасада
|5,266,647
|Дзержинского, 15А
|ремонт системы центрального отопления
|1,914,750
|Дзержинского, 93
|ремонт крыши
|6,986,980
|Чичерина, 11
|ремонт крыши
|9,620,380
|Никитина, 133 к.1
|ремонт (замена) лифтового оборудования
|8,415,000
|Добровольского, 26
|
ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|7,026,020
|Калинина, 15
|ремонт канализации
|5,669,500
|Чижевского, 24
|ремонт крыши
|8,305,220
|Московская, 317
|ремонт крыши
|9,286,200
|Переулок Малинники, 7
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомовго прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|7,670,940
|Площадь Мира, 2
|
ремонт системы холодного волоснабжения, горячего водоснабжения, канализации,
системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|16,424,500
|Территория Психбольницы, 23
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы электроснабжения,
системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомовго прибора учета системы горячего водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения, установка общедомовго прибора учета системы электроснабжения
|1,960,480
|Территория Психбольницы, 24
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы электроснабжения,
системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения, установка общедомовго прибора учета системы электроснабжения
|2,049,490
|Валентины Никитиной, 22
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|1,143,540
|Валентины Никитиной, 45
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|4,833,400
|Вишневского, 2
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|4,979,950
|Гагарина, 11
|
ремонт системы холодного волоснабжения, горячего водоснабжения, канализации,
системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|24,547,640
|Герцена, 9А
|
ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, системы электроснабжения,
установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета электроснабжения
|1,473,590
|Грабцевское шоссе, 116 к. 1
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,
с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения
|7,908,530
|Грабцевское шоссе, 116 к. 2
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,
с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения
|7,813,080
|Грабцевское шоссе, 116 к. 3
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,
с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения
|7,325,020
|Дубрава, 6
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|2,651,650
|Дубрава, 12
|ремонт системы центрального отопления
|2,803,700
|Константиновых, 6
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомовго прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|6,757,150
|Константиновых, 9
|
ремонт системы системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|5,159,350
|Космонавта Комарова, 45
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
крыши, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|17,989,130
|Маяковского, 39
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|3,963,120
|Механизаторов, 21
|
ремонт системы центрального отопления,
установка общедомового прибора теплоснабжения
|4,659,560
|Мичурина, 30
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|4,272,930
|Мичурина, 36
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|5,520,910
|Молодежная, 19/14
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|6,000,230
|Молодежная, 20
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|7,691,190
|Московская, 121 к.1
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|4,081,100
|Московская, 240
|
ремонт системы системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|7,184,500
|Московская, 295 к.1
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|6,109,480
|Московская, 315 к.1
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|3,994,630
|Московская, 321
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|5,572,890
|Моторная, 30А
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|4,261,420
|Никитина, 106
|
ремонт системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|4,838,500
|Плеханова, 94
|
ремонт системы холодного водоснабжения, канализации,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|5,280,790
|Поле Свободы, 131 к. 3А
|
ремонт системы холодного водоснабжения, канализации,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|1,231,870
|Поле Свободы, 131 к. 4А
|
ремонт системы холодного водоснабжения, канализации,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения
|1,231,870
|Поле Свободы, 24
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|1,552,020
|Поле Свободы, 30
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|1,796,970
|Поле Свободы, 38
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|1,565,820
|Пригородная, 11
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,
с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения
|1,977,290
|Пригородная, 13
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,
с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения
|6,517,950
|Пригородная, 29
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,
с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения
|4,345,370
|Проезжая, 18
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|3,487,240
|Проезжая, 23
|
ремонт системы центрального отопления,
с установкой общедомового прибора учета теплоснабжения
|7,814,930
|Пролетарская, 116
|
ремонт системы горячего водоснабжения, канализации,
системы центрального отопления,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|5,675,010
|Пролетарская, 139
|ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, канализации
|8,982,190
|Пролетарская, 21
|
ремонт системы горячего водоснабжения,
с установкой общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения
|11,476,300
|Пролетарская, 90
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
с установкой общедомового прибора учета холодного водоснабжения
|1,859,540
|Суворова, 118
|ремонт канализации
|13,726,400
|Радищева, 3
|ремонт крыши
|2,930,774
|Труда, 4 к.2
|ремонт отмостки
|335,160
|Светлая, 6
|ремонт крыши
|7,613,760
|Воронина, 13/52
|ремонт крыши, отмостки
|1,781,872
|Труда, 32
|
ремонт системы горячего водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения
|9,680,910
|Труда, 9А
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения
|1,351,240
|Воронина, 15
|ремонт крыши, фасада, отмостки
|8,388,202
|Карла Либкнехта, 40
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
с установкой общедомового прибора учета холодного водоснабжения
|1,501,200
|Фридриха Энгельса, 147
|
ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,
системы центрального отопления, с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения,
установка общедомового прибора учета теплоснабжения
|9,100,150
|Канищево, Новая, 6
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения
|1,670,940
|Канищево, Новая, 8
|
ремонт системы холодного водоснабжения,
установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения
|1,352,160
|Переулок Пушкина, 3
|ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения
|3,985,890
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