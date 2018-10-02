Кому сделают капремонт в 2019 году: публикуем полный список

В 2019 году на территории Калуги капитальный ремонт планируется провести в 112 домах, жильцы которых платят взносы в так называемый «общий котёл». Перечень объектов утвердила городская управа. Соответствующее постановление опубликовано 1 октября на сайте администрации.

Все работы будут оплачены из средств Фонда капремонта. Завершить их должны не позднее 31 декабря 2019 года.

Самый дорогой ремонт запланирован в доме №25 на улице Кирова – это пятиэтажка, выходящая фасадом на Театральную площадь. За 41,5 миллиона рублей там должны привести в порядок систему центрального отопления, крышу и фасад.

Меньше всего денег заплатят строителям за дом №291 к.1 на улице Московской. Ремонт отмостки обойдётся в 294 тысячи.

Полный перечень домов, которые попали в программу капремонта в Калуге в 2019 году:

Адрес Тип работ Стоимость (в рублях) Бульвар Энтузиастов, 8 ремонт крыши 16,223,900 Переулок Воинский, 1 ремонт крыши 4,843,300 Переулок Воинский, 6 ремонт крыши 6,345,660 Аэропортовская, 2 ремонт крыши, фасада 8,600,800 Билибина, 17 ремонт крыши 9,962,491 Болдина, 16 ремонт крыши 5,066,600 Болотникова, 4 ремонт крыши 8,871,940 Валентины Никитиной, 51 ремонт крыши 6,476,470 Вишневского, 18 ремонт крыши 10,459,680 Дарвина, 21 ремонт крыши 1,909,600 Добровольского, 31 ремонт крыши 8,785,700 Кирова, 92Б ремонт фасада, отмостки 3,725,620 Максима Горького, 3 к.1 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения 4,828,380 Максима Горького, 41 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения 6,372,370 Маршала Жукова, 50 ремонт крыши, фасада 18,229,470 Маршала Жукова, 52 ремонт крыши 6,387,920 Московская, 264 ремонт крыши, фасада 13,233,050 Московская, 333 ремонт крыши, фасада 13,942,785 Октябрьская, 10 ремонт крыши 8,316,000 Пестеля, 1/90 ремонт крыши 11,675,510 Поле Свободы, 85 ремонт крыши, фасада, отмостки 9,672,945.60 Пролетарская, 118 ремонт крыши 10,709,160 Пролетарская, 159 ремонт крыши 9,102,940 Путейская, 7 ремонт крыши 6,853,000 Пухова, 31 к.1 ремонт крыши 4,581,500 Пухова, 40 ремонт крыши 4,081,000 Салтыкова-Щедрина, 79а ремонт крыши 4,335,100 Советская, 18 к.1 ремонт крыши, фасада 8,950,697 Телевизионная, 19 ремонт фасада 3,168,396 Фридриха Энгельса, 11 ремонт системы холодного водоснабжения, центрального отопления, установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 7,145,850 Росва, Мира, 7 ремонт крыши 3,896,200 Росва, Советская, 23 ремонт крыши 5,929,000 Салтыкова-Щедрина, 91 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения, крыши, фасада 28,053,188 Воскресенская, 31 ремонт крыши, фасада, ремонт системы электроснабжения 3,907,731 Чебышева, 4 ремонт крыши, фасада,отмостки 4,113,932 Ленина, 96 ремонт фасада, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 2,200,410 Ленина, 98 ремонт фасада, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 3,277,370 Московская, 291 к.1 ремонт отмостки 294,000 Кирова, 25 ремонт системы центрального отопления,крыши, фасада 41,466,105 Кирова, 38 ремонт крыши, фасада 8,221,907 Кирова, 96 ремонт крыши, фасада 7,176,523 Ленина, 88/1 ремонт крыши, фасада 6,536,752 Ленина, 86 ремонт крыши, фасада 7,330,160 Театральная, 10 ремонт крыши, фасада 5,310,290 Дзержинского, 25 ремонт крыши, фасада 9,645,188 Достоевского, 21 ремонт крыши, фасада 5,266,647 Дзержинского, 15А ремонт системы центрального отопления 1,914,750 Дзержинского, 93 ремонт крыши 6,986,980 Чичерина, 11 ремонт крыши 9,620,380 Никитина, 133 к.1 ремонт (замена) лифтового оборудования 8,415,000 Добровольского, 26 ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 7,026,020 Калинина, 15 ремонт канализации 5,669,500 Чижевского, 24 ремонт крыши 8,305,220 Московская, 317 ремонт крыши 9,286,200 Переулок Малинники, 7 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомовго прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 7,670,940 Площадь Мира, 2 ремонт системы холодного волоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 16,424,500 Территория Психбольницы, 23 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы электроснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомовго прибора учета системы горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения, установка общедомовго прибора учета системы электроснабжения 1,960,480 Территория Психбольницы, 24 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы электроснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения, установка общедомовго прибора учета системы электроснабжения 2,049,490 Валентины Никитиной, 22 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 1,143,540 Валентины Никитиной, 45 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 4,833,400 Вишневского, 2 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 4,979,950 Гагарина, 11 ремонт системы холодного волоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 24,547,640 Герцена, 9А ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 1,473,590 Грабцевское шоссе, 116 к. 1 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения 7,908,530 Грабцевское шоссе, 116 к. 2 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения 7,813,080 Грабцевское шоссе, 116 к. 3 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения 7,325,020 Дубрава, 6 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 2,651,650 Дубрава, 12 ремонт системы центрального отопления 2,803,700 Константиновых, 6 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомовго прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 6,757,150 Константиновых, 9 ремонт системы системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 5,159,350 Космонавта Комарова, 45 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, крыши, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 17,989,130 Маяковского, 39 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 3,963,120 Механизаторов, 21 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора теплоснабжения 4,659,560 Мичурина, 30 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 4,272,930 Мичурина, 36 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 5,520,910 Молодежная, 19/14 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 6,000,230 Молодежная, 20 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 7,691,190 Московская, 121 к.1 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 4,081,100 Московская, 240 ремонт системы системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 7,184,500 Московская, 295 к.1 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 6,109,480 Московская, 315 к.1 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 3,994,630 Московская, 321 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 5,572,890 Моторная, 30А ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 4,261,420 Никитина, 106 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 4,838,500 Плеханова, 94 ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 5,280,790 Поле Свободы, 131 к. 3А ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 1,231,870 Поле Свободы, 131 к. 4А ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения 1,231,870 Поле Свободы, 24 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 1,552,020 Поле Свободы, 30 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 1,796,970 Поле Свободы, 38 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 1,565,820 Пригородная, 11 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения 1,977,290 Пригородная, 13 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения 6,517,950 Пригородная, 29 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения 4,345,370 Проезжая, 18 ремонт системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 3,487,240 Проезжая, 23 ремонт системы центрального отопления, с установкой общедомового прибора учета теплоснабжения 7,814,930 Пролетарская, 116 ремонт системы горячего водоснабжения, канализации, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 5,675,010 Пролетарская, 139 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, канализации 8,982,190 Пролетарская, 21 ремонт системы горячего водоснабжения, с установкой общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения 11,476,300 Пролетарская, 90 ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой общедомового прибора учета холодного водоснабжения 1,859,540 Суворова, 118 ремонт канализации 13,726,400 Радищева, 3 ремонт крыши 2,930,774 Труда, 4 к.2 ремонт отмостки 335,160 Светлая, 6 ремонт крыши 7,613,760 Воронина, 13/52 ремонт крыши, отмостки 1,781,872 Труда, 32 ремонт системы горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения 9,680,910 Труда, 9А ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения 1,351,240 Воронина, 15 ремонт крыши, фасада, отмостки 8,388,202 Карла Либкнехта, 40 ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой общедомового прибора учета холодного водоснабжения 1,501,200 Фридриха Энгельса, 147 ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы центрального отопления, с установкой общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 9,100,150 Канищево, Новая, 6 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения 1,670,940 Канищево, Новая, 8 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения 1,352,160 Переулок Пушкина, 3 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 3,985,890

Уважаемые читатели! А вашем доме уже делали капремонт? Поделитесь впечатлениями в комментариях!