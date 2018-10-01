Окончание строительства не за горами

01.10.2018 13:00 583

Не так давно, а именно в июле этого года, мы публиковали статью о жилом комплексе «4 сезона» на ул. Пестеля 15 в г. Калуге. На тот момент было возведено 11 этажей.

На сегодняшний день уже построены все 16 этажей жилого дома и быстрыми темпами идет внутренняя отделка дома и подземной автостоянки.

Как мы уже писали ранее, дом на улице Пестеля в Калуге строится по современной монолитно-каркасной технологии с заполнением теплыми, экологически чистыми газобетонными блоками местного производства и облицовкой кирпичом.

Кстати, начиная с 13-го этажа есть большие квартиры площадью 90-100 метров с панорамными видами. На них в октябре установлены специальные цены – от 49 000 рублей за квадратный метр.

Жилой комплекс под названием «4 сезона» расположился в удачном месте: от него не так долго добираться до центра Калуги, вся необходимая инфраструктура, как сейчас принято говорить, «в шаговой доступности». По соседству - сетевые супермаркеты, школа, детский сад, почтовое отделение, поликлиника и городская больница № 4. В 12 минутах ходьбы находится стадион. Примерно 10 минут займет пешая прогулка до площади Победы. По ближайшим улицам проходят маршруты общественного транспорта, что позволит даже «безлошадным» жителям комплекса без проблем добраться до любого района города.

Потенциальным покупателям жилья в ЖК «4 сезона» доступны различные планировочные решения, но в каждой квартире есть то, что обрадует любую хозяйку, - это большая кухня (площадь варьируется от 10 до 15 квадратных метров).

Подъезд оборудован двумя надежными лифтами европейской марки грузоподъемностью 400 и 630 кг.

Проектом благоустройства территории предусмотрены озеленение части свободной от застройки площади, создание площадки для детворы с песочницей, горкой, шведской стенкой и другими игровыми элементами, спортивной зоны и мест для отдыха взрослых жителей. От машин двор избавит подземный паркинг.

В ЖК «4 сезона» практикуется гибкий подход к каждому покупателю: он допускает любые формы оплаты жилья в новостройке и возможность воспользоваться различными акциями.

Кроме того, сейчас для всех покупателей действует специальное предложение по ипотеке от Сбербанка, который финансирует проект.

Заявленная дата сдачи жилого комплекса в эксплуатацию - IV квартал 2018-го. И, судя по темпам строительства, дом достроят в срок и уже в конце года передадут ключи собственникам.

Более подробную информацию о ЖК «4 сезона» и наличии свободных квартир можно узнать по телефону: +7 (4842) 75-33-05 или на сайте: pestelya15.ru.

Проектная декларация опубликована на сайте: pestelya15.ru

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